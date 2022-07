EL CEIP La Gaviota de Torrejón recibe el segundo premio 'Generación ECO' como uno de los más sostenibles de la región

Archivado en:

El CEIP La Gaviota de Torrejón de Ardoz ha destacado como uno de los colegios más sostenibles de la región tras hacerse con el segundo premio de los galardones 'Generación ECO'.

Según ha informado el Consistorio, el CEIP cuenta con un huerto escolar y ha mejorado y reducido sus emisiones de CO2 en 26 toneladas, así como han reducido su gasto de agua en 9.492 m3.

De esta forma, Ecovidrio y la Comunidad de Madrid han reconocido a los centros educativos más sostenibles de la región a través de este proyecto.

Ecovidrio ha planteado a todos los colegios inscritos en la plataforma 'Generación Eco' un divertido reto relacionado con la sostenibilidad, la sensibilización y la reducción real del impacto de la huella hídrica y de carbono.

Con la participación de alumnos, profesores y familiares, cada centro educativo ha desarrollado su propia propuesta, respondiendo al reto de distintas maneras llenas de creatividad, empeño y concienciación medioambiental.

En total, a lo largo de este curso se han puesto en marcha 9 retos, y los tres centros escolares que han sumado más puntos se han llevado el reconocimiento como 'Centros + Sostenibles'.

Por otra parte, este centro educativo torrejonero también ha participado en Reto Tech, un novedoso proyecto de innovación educativa basado en el desarrollo de proyectos tecnológicos a través de distintas técnicas de robótica, programación y creación de apps.

Lo ha hecho con su trabajo 'Harry Potter and the Case of The Sick Earth', en el que, a través de la gamificación, no solo fomenta el uso de la programación y el diseño 3D, sino que también gira en torno a los problemas ambientales que la sociedad actual está sufriendo, fomentando así la lucha contra el cambio climático a través de los juegos.

Los 50 alumnos implicados en este proyecto han sido una clase de 5º de primaria que se ha encargado de la maquetación y el diseño 3D y otra de 6º de primaria que ha trabajado con la programación.

Así, durante todo el curso escolar los centros participantes han realizado una gran labor de formación tanto de profesorado como de alumnado en relación a esta rama de aprendizaje.