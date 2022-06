El PP recuerda que la Fiscalía "está obligada con carácter prioritario a aceptar a trámite todo aquello que se le presenta"

Archivado en:

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha recordado este jueves que la Fiscalía "está obligada con carácter prioritario a aceptar a trámite todo aquello que se le presenta" y se ha mostrado convencido de que la investigación del Ministerio Público europeo sobre los contratos Covid de la Comunidad de Madrid "quedará en nada".

Según 'Eldiario.es', la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre varios contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid para comprar material sanitario en 2020 a dos empresas completamente ajenas al sector sanitario.

La investigación llega tras las denuncias del grupo de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid y se investiga la comisión de posibles delitos de fraude a los fondos europeos en la adjudicación de siete contratos por 18 millones de euros para comprar material sanitario a dos empresas ajenas a la sanidad.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Pleno de la Asamblea, el portavoz del PP ha recordado que se trata de "una idea de parte" y, aunque ha dicho no querer valorar más detenidamente la denuncia hasta conocer su contenido, ha recordado que "a lo largo de la historia reciente de esta Comunidad que todas las denuncias que presenta la izquierda contra la Comunidad de Madrid terminan siendo archivadas".

En su intervención, ha hecho alusión así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de levantar la suspensión que pesaba sobre varios preceptos del decreto que regula la evaluación, promoción y titulación de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, una paralización que se acordó tras aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por CC.OO. por "invadir competencias estatales".

"Como hemos visto por ejemplo con el recurso de CC.OO. al TSJM suelen llenarlo de falsedades, falacias por no decir mentiras directamente", ha recalcado Abrines, que ha recalcado que "es importante" ver "el mundo con perspectiva" y no centrarse "en dos casos que seguro que van a terminar en la nada".

Así, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en relación hasta 13 contratos por valor de más de 320 millones de euros.

"Lo que sí queremos ver es a esa misma Fiscalía europea actuando con esa misma diligencia con los contratos que nosotros denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción, que no son contratos menores sino que ascienden a 300 millones de euros y donde sí que de verdad hay un perjuicio real para el patrimonio público porque se trata de contratos en los que se pagó, se anticipó el precio, no se recogió el material y no se ha recuperado el dinero", ha alegado.