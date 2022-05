Escudero carga contra "el silencio" del Ministerio de Sanidad con las vacunas de la viruela del mono: "Vamos tarde"

Archivado en:

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha cargado este martes contra el "silencio" del Ministerio de Sanidad con las vacunas de la viruela del mono o viruela símica y ha censurado nuevamente la tardanza del departamento de Carolina Darias en reaccionar ante una crisis sanitaria.

Durante una visita al Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha reitera que desde la Comunidad de Madrid se lleva pidiendo desde el 18 de mayo la compra de vacunas, fundamentalmente la de la compañía danesa Bavarian Nordic conocida como Imvanex y autorizada en Europa para la viruela tradicional.

"Que compre la vacuna ya", ha dicho el consejero que le diría a la Ministra de Sanidad porque no se entiende "por qué desde que se envió el protocolo de actuaciones no se ha obtenido respuesta" cuando en otros países como Reino Unido, Italia o Alemania ya se han comprando viales.

"No entiendo por qué no lo hacemos", ha recalcado Escudero, quien ha incidido en la literatura científica avala esta decisión. En este caso, se podrían usar en contactos estrechos y en un máximo de 4 días tras el contacto de riesgo para controlar transmisión o bien, como segundo escenario, administrarla dentro de la franja de los primeros 14 días tras el contacto de riesgo, pero en este caso solo se consigue minimizar la gravedad de los síntomas.

En este sentido, de acuerdo con el periodo de incubación, la Comunidad cree que se ha alcanzado el pico de la ola epidemiológica, por lo que el consejero ha defendido que, entre casos y sospechosos, se podrían haber administrado las 200 vacunas previstas por la Dirección General de salud Pública de la Comunidad para las primeras semanas.

Así, ha cargado contra el "silencio" del Ministerio de Sanidad, que dijo que iba a realizar una compra centralizada de vacunas junto a otros países europeos, en cuanto a la pregunta de cuántas y cuándo. "Pediría que dijera abiertamente si no va comprar la vacuna. No tenemos noticias. No se sabe qué países van a participar en la compra centralizada o si ya se realizará de forma aislada", ha lamentado.

En la misma línea, ha defendido que "no estaría mal tener una reserva de cara a futuras crisis sanitarias". Así, ha recalcado que la vacuna podría suponer un paso más para controlar la crisis sanitarias y tomar medidas adecuadas en todo momento.