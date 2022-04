El vocal de Alcaldía que redactó la dimisión de Carromero un día después de producirse nunca escuchó rumores de espionaje

Archivado en:

El vocal asesor de Alcaldía Vicente Javier Segura Fayos, quien redactó el borrador de la carta de dimisión de Ángel Carromero un día después de producirse y con una firma escaneada --algo que resultaría irregular administrativamente, según Más Madrid--, ha asegurado que nunca escuchó rumores de espionaje.

Segura Fayos ha sido el único compareciente en la comisión de investigación por el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su entorno. No lo han hecho ni el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ni el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty.

Javier Segura Fayos es un cargo de confianza y afiliado al PP que colaboró "con otros militantes" en las primarias en las que Pablo Casado resultó elegido presidente del PP. Compañero de partido con quien fuera coordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, le ha definido como una "buena persona".

A ambos les une una relación de amistad "desde hace siete u ocho años", la que propició que cuando Carromero decide renunciar, en la tarde del jueves 17 de febrero, se lo comunicara personalmente vía WhatsApp. El primer conocimiento de esta decisión lo obtuvo a través de los medios de comunicación. Preguntado por qué dejó el cargo su amigo ha contestado que, "como pone en su hoja de dimisión, para defenderse".

El vocal de Alcaldía ha confirmado que fue él quien redactó el borrador de dimisión de Carromero. Se hizo un día después, el 18 de febrero, como recogen los metadatos del documento. Segura ha explicado que en la mañana del viernes 18 el director de Comunicación del Ayuntamiento, Daniel Hidalgo, se puso en contacto con él porque "no podía encontrar a Ángel Carromero" y necesitaba un escrito de dimisión.

FIRMA ESCANEADA

Él sí pudo dar con él y acordaron que Segura Fayos preparase "un borrador" siendo Carromero quien le dicta los motivos de la renuncia. "Para defenderse", ha insistido. Introduce una "firma digitalizada" de Carromero.

En este punto, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez le ha puntualizado que "no es una firma digitalizada sino escaneada", a lo que el compareciente ha contestado que sí, es cierto, pero que obtuvo permiso de Carromero para hacerlo buscando en documentos firmados por él para escanear la firma.

La edil le ha preguntado si cree, como abogado que es, que es una práctica habitual en el Ayuntamiento, la de las firmas escaneadas en documentos, a lo que ha contestado que entiende "que se puede hacer". "El secretario del Pleno diría que es una irregularidad", le ha espetado Sánchez, a lo que Javier Segura Fayos ha replicado que le parece "un debate jurídico interesante", para remarcar que contó con la autorización del interesado.

"Es una firma digitalizada suya. Carromero corrige el borrador (en la mañana del 18 de febrero) desde su correo y lo envía a la secretaría del alcalde. Había dimitido el jueves 17 de febrero, con efectos inmediatos. Lo demás es un mero trámite administrativo", ha justificado el compareciente.

No lo ha entendido así Más Madrid. La concejala Pilar Sánchez ha puesto sobre la mesa que cuando se conoce la intención de dimitir de quien fuera coordinador de Alcaldía, el 17 de febrero, el Grupo Mixto pide la celebración de una comisión extraordinaria de Seguridad y Emergencias para que comparezca en ella Carromero. Más Madrid, que tiene la presidencia de esa comisión, pide a la Secretaría del Pleno la convocatoria de la comisión.

Eso requiere una nota interna para confirmar que Carromero se mantiene como coordinador de Alcaldía y tiene obligación, por lo tanto, de comparecer en una comisión ordinaria. El 18 de febrero, un día después, la secretaría del Pleno recibe el escrito de renuncia, cuyo borrador fue redactado por Segura. Inmediatamente después se convoca la comisión, "cuando Carromero ya no forma parte del organigrama del Ayuntamiento y, por lo tanto, no está obligado a comparecer en comisión", como no hizo.

Preguntado sobre si cree que Carromero se vio obligado a dimitir, el compareciente ha contestado que no, que renunció, como consta en el documento enviado.