Estudiar una Formación Profesional cada vez es una opción más interesante para adentrarse en el mundo laboral.

Las empresas están demandando técnicos superiores que hayan estudiado una FP. A continuación, te mostraré por qué elegir la Formación Profesional hoy en día es una opción muy interesante.

Y es que en estos días hay mucha gente que no sabe exactamente qué estudiar y a qué dedicar su futuro, puesto que hay mucha incertidumbre en el mercado laboral. El primer paso para conseguir tu puesto de trabajo soñado es elegir en que quieres especializarte, para ello puedes echar un vistazo a las FP en las sedes de Madrid de Implika. Es muy útil para obtener la titulación y tener un apoyo durante tu entrada al mercado laboral.

Razones para elegir estudiar una Formación Profesional

Hay varias razones o beneficios cuando optas por estudiar una FP. La primera de ellas es el precio económico. Una Formación Profesional es más económica que una carrera universitaria, generalmente puede costar la mitad de dinero, por lo que el resto lo puedes ahorrar o destinarlos a estudios adicionales. Además, está la facilidad a la hora de pagar el grado superior. Se puede pagar en un único plazo, en varios plazos e incluso puedes pagar por módulos.

Otra razón es el tiempo que inviertes. Una FP dura normalmente un año o dos años, mientras que en una carrera hay que invertir cuatro años de tu vida. También se puede dar el caso de que estés en tercero de la carrera y te arrepientas de estar estudiando ese grado, por lo que sentirás que has perdido el tiempo y el dinero, mientras que si realizas una FP al menos lo puedes terminar en poco tiempo y tener el título.

Los ciclos formativos son titulaciones oficiales acreditadas por el Ministerio de Educación y válidas para toda la Unión Europea. La oferta formativa que propone la Formación Profesional está ideada para encajar en este tipo de necesidades, con el objetivo de formar a futuros profesionales con las mejores herramientas y competencias.

Otra ventaja importante cuando eliges este ciclo formativo de grado superior es la facilidad para el acceso. En otros estudios, como las carreras universitarias, los másteres o los MBA, los requisitos para matricularte son laboriosos, e incluso algunos llegan a ser excesivos para al estudio al que se está solicitando. Con el ciclo formativo puedes acceder simplemente teniendo el título de bachillerato, un título de grado medio o una titulación universitaria. Con tener uno de estos títulos podrás acceder a la matrícula, sin necesidad de realizar entrevistas personales, enseñar toda la documentación previa, tener una nota media muy elevada en años anteriores y sin contar con experiencia previa laboral.

Los grados superiores suelen ofrecer una mayor práctica que en otros títulos más caros. En este caso, las FP de Madrid te preparan para el mundo laboral, formándote con casos prácticos, en situaciones reales y con datos e información de los mercados actuales de la zona.

La flexibilidad en cuanto al plan de estudios de este grado superior es otro de los motivos para tenerlo en cuenta, ya que muchos de estos ciclos son online, puedes estudiarlo a tu ritmo e incluso elegir qué módulo quieres estudiar y cuál quieres dejártelo para el final. Al ser tan flexible, lo puedes compaginar con un trabajo o con otros estudios, y le puedes dedicar el tiempo que quieras o puedas.

Por último, pero no menos importante, están las prácticas en empresas. La mejor manera de adquirir conocimientos es ponerlos en práctica, así que una vez que has superado todos los módulos realizarás un periodo de prácticas formativas en una empresa de tu provincia. Esto te permitirá conocer la realidad del puesto de trabajo que vas a desempeñar y conocer el día a día de la profesión para la que te has formado.

Como ves, las ventajas demuestran que la opción de estudiar una FP es un éxito laboral casi garantizado. Mientras el número de universitarios en situación en desempleo se ha visto incrementado en los últimos años, los titulados en FP siguen aumentando su tasa de inserción laboral y de empleabilidad.

Según el Ministerio de Educación, la Formación Profesional corresponde al tipo de estudios que más se acerca a la realidad del mercado laboral. Esto se produce gracias a la necesidad que tienen las empresas de contratar a personal especializado en distintos sectores profesionales y provoca que se transforme en una formación dedicada a esa profesión y con alta inserción laboral.

Los territorios donde este dato ha cobrado más protagonismo y, el alumno tiene más posibilidades de estudiar una FP son Madrid y Barcelona, ya que existe un número mayor de empresas y son los que abarcan todos los sectores empresariales.