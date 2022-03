El hombre cuyo cadáver apareció el sábado en el Manzanares se suicidó, según las investigaciones

Archivado en:

El hombre de unos 30 años de edad cuyo cadáver apareció el sábado en el río Manzanares a su paso por Madrid se suicidó, según las primeras averiguaciones de la Policía Nacional, han informado fuentes policiales.

El cuerpo no presentaba signos de violencia externa ni fracturas, por lo que la principal hipótesis es que el hombre se quitó la vida tirándose por el Puente de Toledo. No obstante, será la autopsia la que determine la causa final de la muerte. El cadáver permanece de momento sin identificar, ya que no llevaba documentación de ningún tipo encima y ningún familiar lo ha reclamado.

Fue alrededor de las 8 horas del sábado cuando se recibió un aviso de que había un cuerpo en el cauce del río a la altura de la calle Antonio López, a donde se desplazaron tanto bomberos del Ayuntamiento como Policía Nacional y efectivos del Samur Protección-Civil.

Los Bomberos lo rescataron y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos tras comunicar el hallazgo a la Brigada Provincial de la Policía Judicial y a la Policía Científica.