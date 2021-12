Escudero pide a los ayuntamientos "extremar la vigilancia" en la celebración de las fiestas en Nochevieja

Archivado en:

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que pedirán a los ayuntamientos que "extremen" la vigilancia en los locales de ocio nocturno donde se celebren fiestas de Nochevieja para que cumplan con todas las medidas de seguridad sanitarias.

En declaraciones a los periodistas después de visitar el Centro Coordinador del Summa112, Escudero ha recordado que el sector del ocio nocturno madrileño puede mantener las fiestas de Nochevieja en sus locales y discotecas, ya que no tienen que pedir permiso porque se trata de una actividad ordinaria.

No obstante, el consejero ha señalado que se debe estar "más vigilantes" por lo especial que resulta la celebración de Nochevieja y, sobre todo, por la situación actual de la pandemia. Por ello, ha avanzado que se encargarán de hablar con los ayuntamientos para extremar la vigilancia de que esas normas de distanciamiento y uso de la mascarilla se puedan cumplir.

En la región no se celebrarán macrofiestas en Nochevieja, bien por desistimiento de algunos de los promotores o bien porque algunos no tenían planes de contingencia Covid. Sin embargo, el sector del ocio nocturno madrileño mantiene las fiestas de Nochevieja en sus locales y discotecas augurando que el aforo no se completará y apostando por los reservados como mejor manera de garantizar las distancias de seguridad, siguiendo las medidas sanitarias, y ante la pandemia del coronavirus.