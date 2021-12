Las familias piden a la Comunidad un regreso a clases "con normalidad" y que ponga los medios "necesarios"

Archivado en:

Las familias de padres de la Comunidad de Madrid han pedido al Gobierno autonómico una vuelta al colegio "con normalidad", sin retrasar la entrada y en formato presencial, y que ponga los medios sanitarios "necesarios" para que el regreso a clases se produzca de manera "segura".

"Es intolerable que las autoridades políticas se estén planteando retrasar la vuelta al colegio o volver a un escenario de semipresencialidad tras las vacaciones de Navidad, mientras permiten aglomeraciones en espacios cerrados", han criticado en un comunicado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid valora dos escenarios de vuelta al cole tras las Navidades: una con total normalidad y otra con semipresencialidad donde los alumnos más mayores se turnasen en las clases.

Así lo adelantó este miércoles la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. "Queremos ver cómo evoluciona la pandemia durante estas semanas hasta que se experimente la caída en picado de los contagios. Lo que solemos hacer es tomar decisiones con pocos días de antelación para hacerlo de manera certera y no causar daños mayores", señaló.

En este sentido, las familias han pedido que se produzca una vuelta "con normalidad", sin retrasar la entrada, en formato presencial y en todas las etapas educativas. Asimismo, han exigido que pongan los medios sanitarios que considere necesarios para que el regreso sea "seguro" para estudiantes, personal docente y no docente y familias.

"Pedimos que, como parte de la comunidad educativa, se nos escuche antes de tomar decisiones que nos afectan. Asimismo, que se vuelva a contratar a los refuerzos COVID-19 en sanidad y educación que hemos perdido", han indicado.

Las familias han criticado que "de nuevo" son las aulas las "únicas" para las que se está "planteando el cierre o la merma de la presencialidad" como medida para la contención de la pandemia. Una medida que "atenta directamente contra el bienestar de los niños" y que "dinamita la posibilidad de conciliación laboral y familiar".

Además, han asegurado que si las escuelas no abren el día previsto, el próximo 10 de enero, convocarán una movilización multitudinaria de familias en la Puerta del Sol para que "por fin se escuche su voz y se visibilice su realidad".

"LAS AULAS SON ENTORNOS SEGUROS"

"Se ha demostrado que las aulas son entornos seguros, que las niñas y niños no son los grandes transmisores que en su día anunciaron. Nuevamente vemos cómo una administración incompetente arremete directamente contra las familias, negando el carácter esencial de la institución educativa", han lamentado.

Asimismo, han recordado que desde la primera ola del coronavirus, las familias y los docentes han pedido que la educación de sus hijas e hijos sea "tratada como lo que es, un derecho fundamental para su desarrollo en libertad e igualdad de oportunidades".

"No nos podemos creer que la única medida que se ponga encima de la mesa sea de nuevo el posible cierre de los centros educativos o el paso a la semipresencialidad para estudiantes ya vacunados, habiéndose revertido las pocas medidas que se implementaron el pasado curso, como la bajada de ratios y la contratación de profesorado de refuerzo", han resaltado.

"NO PUEDEN MÁS"

Las familias han reiterado que "ya no pueden más" porque consideran que llevan soportando el "peso de la pandemia a solas durante dos años". "Esto no solo es una medida fallida sino que es un desastre económico, pues la afectación a los puestos de trabajo para soportar el cuidado no es una problemática individual sino un fracaso como país", han asegurado.

Asimismo, han asegurado que llevan semanas "autocuidandose" en casa, sin llevar a los niños al colegio durante los últimos días de clase, haciendo test caseros para "evitar contagios" o "aislando" a las criaturas durante las fiestas "más familiares del año".

"No se ha previsto ninguna medida que permita soportar el cierre de las escuelas. Ni medidas que facilitaran la conciliación durante el confinamiento, ni medidas que nos permitan cuidar a nuestros hijos e hijas confinados por contactos estrechos o casos positivos, ni ayudas económicas para hacer frente a la crisis económica que estamos viviendo, ni teletrabajo durante la sexta ola. Nada", han denunciado.