Aprobados inicialmente los Presupuestos de Arganda para 2022

Esta mañana ha tenido lugar una Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde se aprobaron inicialmente los Presupuestos para el año 2022, con el voto a favor de PSOE, los votos en contra de PP y Vox, y las abstenciones de Ciudadanos y de la Concejala No Adscrita.

Estos Presupuestos estiman unos ingresos consolidados de 93.155.902,47 euros, un incremento de 18,5 millones de euros con respecto a 2021, y unos gastos consolidados de 90.117.250,86 euros, un total de 16,2 millones más que el año anterior. El alcalde, Guillermo Hita, afirmó que “son unos Presupuestos útiles, realistas y concretos”.

Hita quiso dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Arganda, especialmente a la Concejalía de Hacienda, por su labor a la hora de elaborar estos Presupuestos. “Con el trabajo de todos seremos capaces de superar estos tiempos tan difíciles y por eso estoy orgulloso de estos Presupuestos porque hemos cumplido con lo que Arganda necesita”, confirmó. El Alcalde detalló que “hemos gastado en 2021 más de 3,5 millones de euros para la recuperación económica del municipio y seguiremos por esta senda, pero para la recuperación final se necesita una gran inversión y por eso vamos a destinar más de 18,5 millones de euros en esas inversiones que merece la sociedad argandeña”.

Para Hita “hemos conseguido amortizar casi 66 millones de deuda desde 2015, por lo que la situación es muy diferente y estos Presupuestos son el reflejo de este Gobierno, que es sensible con las empresas y con la ciudadanía, porque todos tenemos el mismo interés común, que es el que Arganda resurja, y seguiremos trabajando día a día para que así sea”.

En su exposición, la concejala de Hacienda, Ana Sabugo, afirmó que “son unos Presupuestos que responden a la situación que el mundo entero está sufriendo por la pandemia y hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para adoptar, en la medida de lo posible, medidas en el ámbito de la protección sanitaria y ayudas económicas y de asistencia para los más desfavorecidos”. “Estos Presupuestos son buenos para los argandeños y argandeñas, pues consolidan la apuesta decidida del Gobierno para responder a esta situación de dificultad, y por ello contemplan medidas de ayuda y también de incentivo a la actividad, pues no escatimamos esfuerzos para cumplir con todos y cada uno de nuestros compromisos”, puntualizó. “Estos Presupuestos siguen los criterios de prudencia en la previsión de los ingresos, dan cobertura a todos los gastos propios previstos y cumplen con la estabilidad presupuestaria”, sentenció la Concejala.

Según Sabugo “con estos Presupuestos damos cobertura a aquellas actuaciones que van a tener un mayor impacto en el bienestar social de la ciudadanía, priorizando las de carácter social y preferente, la mejora de los servicios básicos como la recogida de basuras o el alumbrado público, también la mejora de nuestras infraestructuras, la innovación y la incentivación de la actividad económica y el empleo”.

Para la incentivación económica se contempla una bajada del IBI para el 98,6% de los contribuyentes, se mantienen los beneficios fiscales para las actividades económicas más afectadas por la crisis y se establecerá una nueva línea de ayuda para el pequeño comercio, que se suma a las ya adoptadas en 2020 y 2021. La Concejala indicó que “también se han aumentado los recursos para seguir apostando por el comercio de proximidad y la hostelería, así como en materia de Empleo, para conseguir una inserción laboral estable y de calidad”. Además, según explicó “este Gobierno cree que la inversión pública es el mejor instrumento para contribuir a la reactivación económica, y por ello se contempla un ambicioso Plan de Inversiones de 18,5 millones de euros, que suponen un incremento de 6,6 millones de euros”.

Sabugo desglosó que “recursos destinados a las políticas en materia de protección y promoción social son de más de 8 millones de euros, con especial atención a las Personas Mayores, los jóvenes y adolescentes y las mujeres”. “Por sexto año consecutivo, se incrementan los recursos destinados a actuaciones de carácter preferente, como son Sanidad, Educación, cultura y deporte, e igualmente se mantiene la apuesta de años anteriores para que la transformación digital sea un hecho en el Ayuntamiento”, confirmó.

La Concejala explicó que, en Modelo de Ciudad, se contemplan el inicio de la construcción del nuevo tanatorio, las obras de drenaje para la contención de las aguas pluviales, la obra del Museo de la Ciudad, la rehabilitación de varias calles en La Poveda o la construcción del parque de la Avenida de Lisboa, entre otras. Por su parte, en Servicios a la Ciudad, además de los nuevos contratos de alumbrado público y recogida de residuos urbanos, un ambicioso Plan de Asfaltado con un presupuesto de 2,5 millones de euros, la remodelación de diversas calles de la localidad, la remodelación del Skate Park de La Poveda, la construcción de más áreas caninas, el arreglo de fuentes, la adecuación y eliminación de los badenes en la vía pública, la mejora de las fuentes del municipio, y la mejora y modernización del mobiliario. Finalmente, en materia medioambiental están previstas actuaciones como la plantación de arbolado, la limpieza de los vertidos ilegales o la señalización de rutas medioambientales, así como la promoción ética de las colonias felinas municipales, por citar algunos ejemplos.

La concejala del Partido Popular, Amalia Guillén, portavoz de su grupo en este debate, argumentó su voto en contra porque “no nos creemos esa cantidad de inversiones que dicen que van a hacer y no se destina nada a la remodelación del polígono”. Además, Guillén criticó “que algunas inversiones vienen reflejándose desde 2017 y no se han ejecutado, lo que demuestra que son unos Presupuestos continuistas y vacíos que no tienen novedades”.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Miguel Ángel López, portavoz de su grupo en el debate, dijo que “es uno de los Presupuestos más elevados de la historia de Arganda, condicionados por la situación de deuda histórica, pero lo importante es que se cumplan y se ejecuten, y por eso exigimos un mayor nivel de ejecución de propuestas beneficiosas para los argandeños”.

Francisco de Paula Serrano, portavoz de Vox, afirmó que “un año más la previsión de ingresos no se va a cumplir, ni se van a realizar las inversiones previstas”. Serrano también criticó que “son unos Presupuestos que se quedan en nada, porque su credibilidad nace nula ya que sólo sirven para pagar gasto corriente, como así se ha demostrado año tras año”.

Finalmente, la Concejala No Adscrita, Clotilde Cuéllar, valoró el esfuerzo que se hace desde algunas concejalías, pero echó de menos un trabajo más transversal y lamentó que “no se llegue a todos los núcleos periféricos de la localidad y que quede mucho trabajo por hacer en movilidad sostenible”, entre otros aspectos.