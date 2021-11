El Ayuntamiento denuncia nuevo acto vandálico en las obras de las pistas deportivas del centro Cultural Valmores

Archivado en:

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha denunciado este jueves un nuevo acto vandálico en las obras de las pistas deportivas del centro Cultural Valmores, ha informado el Consistorio en redes sociales.

Después de finalizar la pista de PumpTrack, ha comenzado la obra de la zona mixta deportiva y la nueva pista de calistenia. Esta semana seguirán los trabajos en estos espacios.

En la zona de Calistenia se han colocado ya los aparatos y sólo queda poner el suelo protector de caucho para amortiguar posibles caídas. Además, se colocará mobiliario urbano.

En la zona deportiva mixta, el Consistorio ha finalizado el vallado trasero. Se hizo un nuevo suelo, se ha pintado y se empezaron a preparar las canastas para poder colocarlas en su nueva ubicación.

Sin embargo, esta semana estas obras han sufrido nuestro segundo acto vandálico. Hace una semana aparecieron pequeños desperfectos provocados por pisadas "de algún vecino poco cívico que no respeta las obras". Además, por la noche han robado los tableros metálicos de las canastas de baloncesto.

"Increíble pero cierto. Unos pocos no quieren que nuestro municipio se convierta en un conjunto de espacios donde los vecinos pueden desarrollar sus actividades. No lo deben conseguir y no lo permitiremos", ha subrayado el Gobierno local de Nuevo Baztán, que han apostado por diversificar las actividades y que todos los vecinos puedan salir a hacer actividades.

Para ello, han hecho un nuevo una llamada a la responsabilidad y al civismo. "Respetemos los espacios públicos y así mejoraremos nuestro entorno", concluyen.