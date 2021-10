El PSOE presentará un modelo de Presupuestos alternativo en el que participen todos y anima al PP a salir del "yugo" de Vox

Archivado en:

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid presentará las líneas estratégicas de un nuevo Presupuesto para la Comunidad de Madrid en el que anima a participar a todos los grupos para cambiar el modelo presupuestario, incluido PP, al que le insta a salir del "yugo" de Vox.

"No estamos contentos. De entrada no es un Presupuesto que afronte los problemas que se han visto claramente en esta pandemia y el presupuesto en materia de salud pública es inferior a lo ejecutado en 2019. No responden a las necesidades y retos que tenemos hoy en Madrid", ha lamentado el portavoz del PSOE en la Asamblea y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Por ello, ha avanzado que presentarán un modelo de presupuestos alternativo, con unas líneas estratégicas que van a ofrecer al Gobierno Regional y el resto de grupos para que trabajen en ellas y que permitan "avanzar, progresar y mejorar la vida".

"Se lo ofrecemos al resto de grupos para trabajar en un presupuesto distinto al que nos han planteado y que permita al PP salir del yugo de Vox y hacer una apuesta por el consenso y por el futuro de esta región", ha incidido el portavoz socialista, al tiempo que ha reiterado que quiere apostar por unos servicios públicos "de máxima calidad" y "moderno".