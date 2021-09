David Pérez cree que Ayuso reúne todas las condiciones para presidir el PP de Madrid pero cree que aún "no toca"

Archivado en:

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, cree que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reúne todas las condiciones para presidir el PP de Madrid pero cree que aún "no toca".

En una entrevista en 'Onda Madrid', el consejero madrileño ha incidido en que Ayuso es "un valor importantísimo para el PP" y ha recalcado que "se ha demostrado, además, su fuerza electoral".

"De lo que se trata es que hay un calendario. El PP a nivel nacional ya ha marcado unos tiempos. Ha advertido del orden que van a seguir los sucesivos encuentros internos y cuando llegue es momento será cuando los afiliados tengan que pronunciarse sobre quién quieren que sea su presidente", ha señalado.

Respecto a si el daría su apoyo a Ayuso, Pérez ha recordado que él forma parte de su Gobierno y que ha trabajado con ella "desde hace muchísimos años" así como ha recalcado que él no puede tener más que "la mejor opinión sobre ella". "Me parece una persona extraordinaria, tanto personalmente como políticamente, por tanto, es evidente que a mí me parece que es una persona que reúne todas las condiciones", ha manifestado.

Otra cosa es, a su parecer, que debe ser cuando lleguen los congresos cuando las distintas candidaturas se presenten y ahí se opine. Para David Pérez, esto no es lo que toca en este momento porque están con un "montón de retos de gestión y de proyectos de todo tipo" e internamente se encuentran a las puertas de la Convención Nacional.

"Ahora se está en una fase más nacional que regional. Por eso, yo creo que hay que esperar a que llegue ese momento y ahí cada uno podrá pronunciarse", ha zanjado.