despedida "ideal" para él, pero ha expresado su deseo de cerrar su carrera con una victoria en la Copa Davis junto al equipo español. Durante la rueda de prensa previa a la eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos, Nadal reflexionó sobre su posible adiós y los desafíos que enfrenta debido a las lesiones que han marcado su trayectoria en los últimos años.

Estoy de acuerdo con los Términos y condiciones × Política de privacidad × Habilite javascript para enviar este formulario

Te puede interesar Un accidente entre tres coches provoca dos heridos graves en Camarma

"Ya me di cuenta hace tiempo de que mi despedida no iba a ser de película. Será la que tenga que ser", comentó Nadal. Sin embargo, aseguró que sería "una gran alegría" poder ganar la Copa Davis con España, a pesar de que reconoce que es "una competición difícil" tanto por su formato como por el tipo de pista. El campeón de 22 títulos de 'Grand Slam' señaló que ha competido muy poco en los últimos meses debido a sus problemas físicos, pero aseguró que dará el máximo esfuerzo si se encuentra en la pista.

Nadal no ocultó las dificultades de competir tras una larga inactividad, y afirmó que su participación en los partidos dependerá de la decisión del capitán del equipo español, David Ferrer. "Si estoy en la pista, jugaré con la máxima ilusión y determinación. Lo demás es trabajo de David, que tomará las decisiones para el equipo", explicó el tenista. Además, subrayó que está dispuesto a colaborar en lo que pueda, ya sea dentro o fuera del campo, para ayudar al equipo a conseguir el mejor resultado.

El mallorquín insistió en que su retirada no debe ser vista como algo trascendental, sino como un proceso natural que todos los deportistas profesionales deben afrontar. "Mi despedida se va a dar, no tiene que generar importancia. Estamos aquí para competir, y el objetivo es ganar la Copa Davis. Cuando tenga que llegar el momento de decir adiós, será", afirmó Nadal con serenidad.

En este sentido, Nadal reconoció que es un momento difícil, no solo para él, sino también para quienes le han seguido durante su carrera. "Mucha gente ha crecido viéndome jugar y ya no lo van a ver más. Es parte de la vida, y ahora me toca a mí despedirme. Quiero hacerlo con naturalidad y tranquilidad", reflexionó el 14 veces ganador de Roland Garros, añadiendo que su intención es afrontar esta etapa con la misma calma que ha mostrado en otros momentos clave de su carrera.

El tenista español ha explicado que la decisión de poner fin a su carrera se debe en gran parte a la imposibilidad de mantener el nivel competitivo que le resulta satisfactorio. "No he terminado quemado del tenis, si pudiera seguir jugando, lo haría. Pero no tengo la posibilidad de entrenar y competir al nivel que me compense a nivel personal", indicó Nadal, quien ha luchado contra múltiples lesiones a lo largo de su trayectoria, especialmente en los últimos años.

Nadal recordó que ha intentado regresar al máximo nivel, dándose la oportunidad de intentarlo una vez más para poder retirarse con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible. Sin embargo, el avance de la edad y las secuelas de las lesiones, especialmente la operación de cadera tras el Abierto de Australia, le han llevado a tomar la decisión definitiva. "Por edad y por la lesión, ha llegado el momento de decir hasta aquí. Quería intentarlo para saber que hice el último esfuerzo, pero siento que no puedo seguir", explicó.

El Español detalló cómo las lesiones han sido un obstáculo recurrente en su carrera, aunque hasta ahora siempre había encontrado soluciones temporales que le permitían seguir compitiendo. "He tenido varios episodios complicados, pero los he ido superando. La operación de cadera fue un punto de inflexión, desde entonces no he podido competir con la libertad de antes", comentó Nadal. Añadió que las molestias físicas persistentes y la falta de una ventana de tiempo suficiente para entrenar han hecho inviable continuar jugando al nivel que él exige para sí mismo.

A lo largo de su carrera, Rafael Nadal ha demostrado una capacidad única para superar adversidades y volver a la pista tras numerosas lesiones. Sin embargo, el desgaste acumulado tras tantos años de competición ha pasado factura, y ahora el mallorquín se prepara para cerrar una etapa en su vida. "Esto responde al desgaste normal de una carrera larga. Es algo lógico", expresó, sin dramatismo, aceptando que su retiro es una consecuencia inevitable del esfuerzo realizado durante décadas.