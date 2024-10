El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha asegurado que, a pesar de los buenos resultados de la selección bajo su mando, no se siente "agrandado" y que, aunque cualquier otro en su lugar podría "tirar de carisma", prefiere disfrutar de "cada partido y cada situación". Estas declaraciones llegaron tras la victoria por 3-0 sobre Serbia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, que confirmó el pase de España a los cuartos de final del torneo.

"Formamos un grupo de trabajo fantástico, somos una auténtica familia. No se trata de estar agrandado, sino de reconocer hechos ciertos. Estoy muy tranquilo, no he cambiado por los resultados", afirmó De la Fuente en rueda de prensa desde Córdoba. El técnico riojano destacó que, a pesar de la racha de victorias, el equipo no se conforma y siempre busca más. "Este equipo es insaciable deportivamente. El que quiera ganarnos tendrá que hacerlo muy bien", agregó.

Un equipo versátil y con futuro

Luis de la Fuente también destacó su conocimiento sobre los jugadores que forman parte de la selección y reivindicó el rendimiento de aquellos menos conocidos por no pertenecer a los equipos más mediáticos. "Me sorprende que, como algunos no están en determinados clubes, parece que no tienen la misma importancia, pero ofrecen un rendimiento excepcional", comentó, subrayando que España cuenta con un equipo que garantiza tanto presente como futuro.

El seleccionador se mostró satisfecho con la integración de los futbolistas veteranos y jóvenes, afirmando que eso ha facilitado su trabajo. "Nuestra idea es siempre la misma, aunque cambien los jugadores. Sabemos qué pedir a cada uno para potenciar sus fortalezas", explicó.

Adaptación táctica sin cambiar el estilo

Sobre la táctica empleada en el partido, De la Fuente aclaró que, aunque no jugaron con extremos, no fue un cambio de estilo, sino una adaptación. "Hemos ocupado las bandas de otra manera. Con los laterales que tenemos no necesitamos tanta profundidad. No es lo mismo jugar con velocistas que con jugadores más técnicos, y hay que aprovechar lo que mejor sabe hacer cada uno", explicó, destacando la versatilidad de su equipo.

El reconocimiento a Morata y el apoyo de la afición

Luis de la Fuente también tuvo palabras de elogio para el capitán, Álvaro Morata, quien fue aclamado por el público de Córdoba. "Me alegro mucho por él. Que coreen su nombre en Murcia y aquí significa que estamos siendo justos con un gran jugador", comentó. El seleccionador valoró el ambiente generado por la afición y comparó el actual respaldo con el espíritu de 2010, cuando España ganó el Mundial. "Los resultados ayudan a enganchar a la afición. Estoy orgulloso de tener este apoyo, pero debemos cuidarlo entre todos. Aquí no hay conflictos de clubes, esto es la selección española", expresó.

El gol de falta de Baena

Por último, De la Fuente destacó el tercer gol, obra de Álex Baena, quien anotó de falta directa. "Tenemos grandes especialistas como Grimaldo y Morata, pero Baena ya había marcado en la final de los Juegos Olímpicos. Cuando vimos la falta, dijimos 'gol'. Estaba con mucha confianza y tuvo un partidazo", concluyó.