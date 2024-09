El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reclamó medidas firmes contra los aficionados que lanzaron objetos durante el derbi madrileño contra el Real Madrid, disputado en el Cívitas Metropolitano. Sin embargo, también pidió que se sancione a los jugadores que, a su juicio, incitan a este tipo de reacciones, señalando directamente al portero rival, Thibaut Courtois.

"La gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión. No necesitamos a esa gente en nuestra tribuna, necesitamos a la que nos apoya y piensa en el equipo. Eso no justifica lo que pasó, pero nosotros, como protagonistas, también podemos evitar que ocurran estas cosas", afirmó el técnico rojiblanco en rueda de prensa tras el 1-1 final.

Simeone insistió en que los aficionados no reaccionan sin motivo y que, aunque no se justifica el comportamiento violento, los jugadores también deben asumir su responsabilidad en situaciones de tensión. "La gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. No digo que esté bien, pero cuidado, porque podemos empezar a sancionar a los protagonistas que incitan a la gente. Provocamos y luego no pasa nada, mientras que el que está fuera, viendo el partido, reacciona", comentó el entrenador argentino.

El 'Cholo' se refirió específicamente a Courtois, al que acusó de provocar a la afición rojiblanca con gestos y risas. "Se ve cuando carga a la gente y se ríe. Eso no se sanciona, pero debería. Le ha pasado a él en el Bernabéu, y aunque no debe ocurrir, volverá a suceder. Los clubes no deberían permitir que esa gente esté en las gradas, pero también hay que tener cuidado con nosotros, porque no somos víctimas si incitamos a la afición", añadió Simeone.

Además de los incidentes extradeportivos, Simeone hizo un análisis del derbi, que se vio interrumpido durante media hora por el lanzamiento de botellas y mecheros tras el gol del Real Madrid. El técnico reconoció que su equipo no tuvo un buen primer tiempo, pero que mejoró tras el descanso. "Defendimos bien en la primera parte, aunque no jugamos bien. En la segunda, estábamos mejorando cuando llegó el gol del Madrid, pero el parón nos favoreció. Hablé con los jugadores en el vestuario, y salieron con otra actitud. Provocamos peligro y merecimos el empate", aseguró.

El gol del empate llegó en el minuto 96 gracias a Ángel Correa, tras una asistencia de Javi Galán, que disputaba sus primeros minutos en el equipo. Simeone no dudó en elogiar a ambos jugadores por su actuación en los momentos decisivos del encuentro.

"Estoy muy contento por Javi Galán, que aprovechó muy bien sus primeros minutos con una asistencia crucial. Y sobre Correa, qué puedo decir, tiene algo diferente al resto. Siempre quiere jugar más, pero desde mi posición tengo que buscar el equilibrio en el equipo", concluyó el entrenador argentino.