El golfista español Jon Rahm ha reafirmado su deseo de competir en el Acciona Open de España presented by Madrid, a pesar de la controversia vigente entre los torneos del DP World Tour y los del circuito LIV Golf.

"Hace mucho tiempo que me inscribí en el torneo, pero que me dejen jugar o no... es otra cosa", lamentó Rahm durante una rueda de prensa en Chicago, dejando en claro su compromiso con el golf español.

Rahm, quien ha sido una figura clave en el circuito, no ocultó su frustración ante la posibilidad de no participar en el torneo madrileño que se celebrará del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. "Lo he dicho muchas veces: no voy al Open de España por la gloria ni por nada del mundo. Creo que es mi deber con el golf español estar allí y también quiero jugar en Sotogrande", subrayó el de Barrika, manifestando su compromiso con el Deporte en su país natal.

En cuanto a su estado de forma, Rahm admitió que aunque ha estado cerca del nivel mostrado el año pasado, siente que aún está "un poco por debajo". Sin embargo, su motivación por jugar en España no ha mermado. Rahm dejó claro que "no es un gran fan de las multas" y que está dispuesto a dialogar para encontrar una solución que le permita participar en los torneos deseados sin penalizaciones: "No tengo intención de pagar las multas y seguimos tratando de tener una conversación con ellos sobre cómo podemos lograr que esto suceda".

El golfista vasco también expresó su interés en competir en el Alfred Dunhill Links Championship, que tendrá lugar del 3 al 6 de octubre en St Andrews, Escocia. "Tengo un buen amigo que me ha pedido que juegue y Johann [Rupert] ha sido un gran embajador del golf. Me encantaría poder jugar en todos esos eventos", destacó, detallando sus planes para las próximas semanas que incluyen participar en Madrid, tomar una semana de descanso y luego dirigirse a Sotogrande.

Rahm enfatizó que su intención es clara: "Quiero jugar todos. Creo que podría participar en ambos eventos". Así, Jon Rahm se mantiene firme en su postura y continúa trabajando para cumplir con su apretada agenda de torneos, con el objetivo de seguir representando a España en las competiciones internacionales, mientras la polémica con los circuitos sigue sin resolverse.