Carolina Marín, la estrella española del bádminton, ha confesado que su mayor sueño sería retirarse en su "casa" durante el Campeonato de Europa de 2026, y que este se celebre en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre en Huelva.

Marín, que sufrió una nueva lesión en la rodilla durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha manifestado su deseo de tomarse el tiempo necesario para recuperarse sin fijarse metas inmediatas.

En una emotiva entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser, Marín explicó que, en un principio, su plan era retirarse en el Mundial de París del próximo año, pero que la reciente lesión ha cambiado sus planes por completo. "En 2026, sé que España va a acoger un campeonato de Europa. Todavía no se sabe dónde, pero me encantaría que Huelva lo acogiera, que se hiciera en el Palacio de los Deportes que lleva mi nombre y poder retirarme en mi casa. Ese sería mi otro gran sueño, por el que quiero luchar hoy en día", declaró Marín, mostrando su ilusión por culminar su carrera en el lugar que la vio crecer.

Una recuperación sin prisas

La jugadora onubense, conocida por su espíritu competitivo y resiliencia, dejó claro que esta vez quiere dar a su cuerpo y a su corazón el tiempo que necesiten para sanar. "Ya he corrido mucho con las otras dos lesiones y espero disfrutar de otras cosas que el Deporte no me ha permitido. Quiero recuperarme bien y ver si puedo volver. Si puedo, genial. Si no, pues hasta ahí. Pero sin ninguna prisa y ningún objetivo", subrayó Marín, quien está decidida a no precipitarse en su regreso a las pistas.

Marín, campeona olímpica en Río 2016, se rompió el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de su rodilla derecha durante el segundo juego del partido de semifinales en París, un duro revés que, sin embargo, ha afrontado con entereza gracias al apoyo incondicional de sus seguidores. "El cariño de la gente ha sido más valioso incluso que el oro, y está siendo clave para mi recuperación", reconoció la deportista.

La jugadora también compartió detalles de su primera conversación con su entrenador, Fernando Rivas, tras la lesión. "Le dije 'No puedo más', y él me respondió 'Estoy muy orgulloso de ti'. En cinco años he pasado de todo, he superado cada obstáculo que me ha puesto la vida y ahora otra vez más", relató Marín, dejando entrever la fortaleza y la conexión especial que mantiene con Rivas, a quien considera fundamental en su trayectoria de éxitos. "Hemos trabajado muy duro y estoy segura de que sin él no habría conseguido todo lo que he conseguido", aseguró Marín, quien confesó que su primer pensamiento tras la operación fue: "no puedes retirarte por una lesión, tú no eres así".

Con un futuro aún incierto pero lleno de esperanza, Carolina Marín no descarta volver a las pistas, aunque por ahora se centra en su recuperación y en disfrutar del apoyo de quienes la han acompañado en su camino.