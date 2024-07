Luis de la Fuente: "Somos campeones de Europa con merecimiento"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró "orgulloso" y felicitó a sus jugadores por ser "los mejores del mundo" tras vencer a Inglaterra (2-1) en la final de la Eurocopa en Alemania, disputada en el Olímpico de Berlín.

De la Fuente considera que este éxito es solo el comienzo y que llegarán más títulos en el futuro.

"No se puede estar más feliz. Ver a la afición y a los jugadores... Hoy ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un magnífico equipo. Somos campeones de Europa con merecimiento. Decía que estaba orgulloso de mis jugadores y todavía estoy más orgulloso. Gracias por el apoyo de toda España y ojalá que este impulso sirva para hacernos mejores y más grandes", declaró De la Fuente a TVE, recogido por Europa Press.

En el descanso, con el empate a cero, el seleccionador motivó a sus jugadores con un mensaje de confianza. "Les he dicho que teníamos que reforzar lo que somos, que sigamos siendo nosotros y que tuviéramos confianza. Ellos interpretan muy bien todas las situaciones, son los mejores del mundo, lo he dicho y hoy me ratifico. Para mí son los más grandes", subrayó.

"Esta generación tiene un recorrido muy largo"

De la Fuente reafirmó que antes del campeonato el equipo estaba preparado para "competir" y aspirar a "ganar". "Lo hemos hecho y se puede seguir creciendo y mejorando. Estos jugadores no se cansan de mejorar, de competir y de intentar ganar. Estoy contento por esa ilusión que hemos generado, por mi país y por España. Esta generación puede hacer historia y tiene un recorrido muy largo", indicó en rueda de prensa.

El técnico aseguró estar más centrado en ganarse la confianza del vestuario que en la opinión pública. "Estaba seguro de que mis jugadores me creían. Lo han demostrado desde hace diez años y cada paso que daban era para crecer. A mí siempre lo que me ha preocupado es que los jugadores me creyeran. Ahora no es momento de reproches, sino de felicidad y de disfrutar de este momento, que nos lo hemos ganado. Cuando las cosas cuestan se les da más valor", comentó.

Para De la Fuente, España ha sido "fiel a una idea" que le ha proporcionado equilibrio en todas las facetas del juego. "Cada uno tiene que ser como es, no impostar. No me gustan los cinismos, me llevo mal con ellos. Me quedo como soy, natural, gustará más o menos. Soy como soy", esgrimió.

"Aquí hay trabajo y más trabajo: yo quiero seguir"

El seleccionador destacó que a las personas que se 'dejan la piel' la vida les recompensa. "Si eres honrado, la vida te devuelve algo bueno y el fútbol es una parte más de la vida. Hay mucho trabajo detrás de este éxito. Aquí hay trabajo, trabajo y más trabajo. También habría sido justo si no lo hubiéramos conseguido porque el trabajo es el mismo. No solo hay que valorar el objetivo final sino el proceso", solicitó.

Del triunfo en la Eurocopa, De la Fuente resaltó que fue logrado por una generación de futbolistas que es "un ejemplo para la sociedad". "Son gente joven, veterana, con ganas de trabajar, solidaridad y compañerismo. Todo lo necesario para competir y ganar algo", justificó.

A Mikel Oiarzabal, autor del gol del triunfo, lo calificó como "un valor seguro". "Llevamos juntos 9 años y lo hemos ganado todo. No ha fallado nunca, siempre hace cosas y ha aprovechado el gran trabajo que ha hecho Morata de crear espacios en la línea defensiva de Inglaterra. Se complicó con la baja de Rodri, el mejor jugador del mundo. Balón de Oro ya para él, lo vengo reclamando", recordó.

Acerca de su futuro en el cargo, De la Fuente recalcó que su intención es seguir trabajando en el banquillo nacional. "Yo quiero seguir y no habrá ningún problema para hacerlo. Se harán las cosas que se tengan que hacer, pero no me preocupa. Hoy es un momento de alegría y de disfrutar", concluyó.