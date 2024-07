LaLiga reafirma su compromiso con Vinícius contra el racismo

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, sufre insultos racistas "porque es un líder contra el racismo".

Tebas destacó que es fundamental tener líderes como Vinícius que defienden esta causa y pidió una actitud "activa y reactiva" contra estos comportamientos.

En la presentación del balance de la campaña 'Este partido lo vamos a ganar' junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Tebas comentó: "Vinícius es muy atacado porque es un líder contra el racismo, menos mal que hay líderes que deciden llevar esta bandera. Igual no sería tan atacado si no fuera ese líder. Su comportamiento en el campo no hace que reciba esos ataques".

En el evento, acompañado por la ministra Elma Saiz, el presidente de LaLiga enfatizó que luchar contra el racismo es una "obligación" de la patronal del fútbol español, aunque reconoció que todavía tienen "deberes" por hacer. "Nos falta asesoramiento, aunque trabajamos bien. A veces la vorágine del trabajo no te deja ver esto. Acabar con esta lacra quizá es imposible, pero disminuirla lo máximo posible es nuestra obligación. Tenemos que ser más eficaces", declaró Tebas.

La colaboración es clave para erradicar el racismo

Durante su intervención, Tebas subrayó la importancia de la colaboración para erradicar el racismo. "La responsabilidad es de todos y la colaboración es clave para acabar con esta lacra", dijo, sugiriendo la creación de "un grupo humano" de apoyo a los deportistas que sufran insultos y ataques racistas. "Es muy fácil hacer campañas, pero hay que seguir", insistió.

Además, Tebas hizo un llamamiento a la acción, exhortando a la gente a denunciar actos racistas. "Los malos ganan porque los buenos no hacemos nada. En el racismo no solo tenemos que concienciar, sino invitar a que se denuncie. Si conoces algún acto racista, tienes que denunciar", afirmó. Puso como ejemplo un incidente en Pamplona, donde se denunció un insulto racista hacia Vinícius que el jugador ni siquiera oyó.

Tebas también mencionó que LaLiga "sigue denunciando en los órganos correspondientes", aunque les hubiese "gustado tener más competencias" sancionadoras. "Esa estrategia no la vamos a cambiar, no vamos a parar. No vamos a trabajar solo para el fútbol, sino para todos los deportes", señaló.

Avances en la lucha contra el racismo

El presidente de LaLiga celebró los avances judiciales en la lucha contra el racismo. "Antes se trivializaba con algunos insultos que pensaban que eran del fragor deportivo, pero en eso se ha avanzado mucho", dijo Tebas.

En cuanto a la situación en España, Tebas afirmó: "España no es un país racista", aunque reconoció la existencia de "conductas racistas". "El número no es importante, mientras haya uno hay que combatirlo. A España le falta concienciación de que los buenos tenemos que luchar contra los malos, no hay que trivializar el racismo", expresó.

Elma Saiz: "La lucha contra el racismo compete a toda la sociedad"

Por su parte, la ministra Elma Saiz destacó la colaboración con LaLiga en la lucha contra el racismo y la xenofobia. "Combinamos la experiencia de ambas entidades contra el odio, multiplicamos el impacto de nuestros trabajos en esta cuestión", afirmó.

Saiz enfatizó que el fútbol es un "potentísimo altavoz" tanto para lo bueno como para lo malo y que es crucial aunar esfuerzos. "El mensaje es tolerancia cero contra discursos de odio que no tienen ninguna cabida en ningún ámbito de la sociedad", aseveró.

Finalmente, la ministra hizo un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad para combatir el racismo y preservar el talento sin discriminación racial. "El talento no entiende ni de color ni de raza, la sociedad tiene que trabajar para que ese talento no se escape", concluyó.