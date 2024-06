Los vecinos de Aravaca en pie de guerra por las multas de aparcamiento

En el barrio madrileño de Aravaca, los vecinos se encuentran en pie de guerra debido a una reciente oleada de multas de aparcamiento.

El pasado domingo, a las 16:00 horas, los teléfonos de los residentes comenzaron a sonar con la advertencia: "¡La policía! ¡Moved los coches!". Una pareja de la Policía Municipal estaba recorriendo las calles y poniendo multas en zonas donde no se había sancionado en más de 20 años.

Un problema de señalización y comunicación

María H., residente de la zona, cuenta que su familia ha recibido cinco multas en las últimas semanas. "Siempre es el mismo modus operandi. Vienen los fines de semana y a la hora de la siesta. Ponen multas diciendo que la calle es de doble sentido y que, por tanto, no se puede aparcar. ¡Pero no es verdad! No está señalizado ni que no se pueda aparcar ni que sea de doble sentido. Si fuese de doble sentido, habría al menos una línea divisoria, ¿o no?".

Al visitar el lugar, Madrid Actual constató que no hay ninguna señal que indique si la calle es de una o dos direcciones, ni ninguna prohibición de aparcar. Otras calles cercanas sí están correctamente señalizadas, pero sin consultar el callejero oficial del Ayuntamiento, es imposible distinguir las calles de doble sentido de las que no lo son.

Vecinos afectados y sin soluciones

Javier B., otro vecino afectado, relata: "Soy de los que más tiempo lleva viviendo aquí, y te garantizo que esto no había pasado en más de 20 años. Hay casas que no tienen garaje, y si quieres aparcar en la calle, tienes que andar más de 400 metros hasta la zona más cercana. Estoy operado de la espalda y tengo un pie mal... ¿de verdad esperan que ande casi un kilómetro cada vez que quiero coger el coche?".

Los vecinos llevan tiempo pidiendo que estas calles sean de una sola dirección, pero sus solicitudes han sido ignoradas por el Ayuntamiento. "Es una cuestión de sentido común. Una calle de una sola dirección evitaría estos malentendidos y mejoraría la circulación. Hay varias guarderías y un colegio que bloquean por completo el tráfico", comenta Marta G., otra residente afectada. "El año pasado asfaltaron la calle y pudieron haberla pintado. Pero no, no les da la gana y mientras tanto, ponen multas", concluye.

Aplicación inconsistente de las multas

Un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias señaló: "Las multas no se aplican de manera uniforme. Hay un agente, que además creo que es un oficial, que solo multa a los coches de alta gama. Hasta se ha regodeado de ello con algún vecino. Los policías que vienen no son los que están en el barrio a diario. Esos jamás harían esto porque conocen la zona y usan el sentido común. De hecho, la comisaría de Aravaca está cerrada cuando vienen los otros. No sé de dónde los mandan".

Hasta ahora, los vecinos han recurrido las multas y no han tenido que pagar ninguna. Sin embargo, esto no es suficiente. "No es solo por el dinero, que lógicamente también. Es que estoy cansado de perder tiempo recurriendo multa tras multa. El sábado pasado invitamos a varios familiares y cayeron cuatro multas. Y diles tú que no se preocupen, que si las recurren las ganan. ¡Venga ya! Sabemos que tenemos razón, pero que dejen de venir a multarnos de una vez y nos den soluciones", comenta el mismo vecino.