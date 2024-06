Ricky Rubio renuncia a los Juegos Olímpicos de París 2024

El base declaró que no se siente al cien por cien y que considera "egoísta" aceptar la convocatoria de Sergio Scariolo sin poder rendir al máximo nivel.

Esta decisión ha sido tomada en consideración de su estado físico y mental, y su futuro profesional dependerá de las decisiones que tome este verano.

Declaraciones de Ricky Rubio

En un acto de la 'Ricky Rubio Foundation', el propio jugador manifestó: "Me hubiese gustado ir, pero no me daba tiempo a estar al cien por cien. Mi carrera deportiva depende de este verano, de si seguir o no. Sería una forma egoísta prestarme a la selección sin estar al 100% y también tenía que pensar en mí en ese momento". Rubio, que se recuperó de un proceso de salud mental antes de su reciente fichaje por el Barça en febrero, subrayó: "No sería justo ir a París. Se lo ganará quien se lo tenga que ganar".

Rubio dejó claro que esta decisión estaba "muy decidida" desde hace tiempo. "Me he querido alejar un poco de las sensaciones que he tenido durante la temporada, para poder tener la mente libre y para saber exactamente a dónde ir", explicó el base de El Masnou.

Reacciones y contexto

Cabe destacar que Rubio no había sido incluido en la preselección de Sergio Scariolo para el torneo Preolímpico de Valencia, que se disputará del 2 al 7 de julio en La Fonteta. El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, comentó al respecto: "Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su carrera y su vida, es justo respetarlo. Con todo el cariño y la comunicación fluida hemos recibido esto. No nos ha alegrado, pero lo respetamos".

El jugador de El Masnou, que tras su retorno al baloncesto por problemas de salud mental volvió a destacar en la cancha, ahora se enfrenta a un nuevo desafío en su carrera. Su ausencia en los Juegos Olímpicos supone una pérdida significativa para el equipo español, aunque la decisión ha sido bien recibida por su honestidad y reflexión.

En definitiva, la renuncia de Ricky Rubio a los Juegos Olímpicos de París 2024 abre una nueva etapa en su carrera y en la planificación del equipo nacional. Su claridad y sinceridad en este proceso son un ejemplo de responsabilidad y profesionalismo, dejando en manos de sus compañeros el reto de alcanzar la gloria olímpica.

El futuro de Ricky Rubio

El verano será crucial para Rubio, quien evaluará su futuro profesional y personal con detenimiento. Su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos demuestra una madurez y conciencia sobre su estado actual, prefiriendo no comprometer al equipo ni a su propio bienestar. Los aficionados y el mundo del baloncesto seguirán de cerca los próximos pasos del talentoso base español, cuya carrera ha estado marcada por éxitos y desafíos.