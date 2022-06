Lobato reta a Díaz Ayuso a enfrentar sus modelos fiscales públicamente y ella le dice que las ideas del PSOE son "nefastas"

Archivado en:

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha emplazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de enfrentar sus modelos fiscales públicamente y ella le ha respondido que las ideas socialistas son "nefastas".

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, Lobato le ha indicado a Ayuso que "cada minuto que pasa" los madrileños se dan cuenta de que su prioridad "no es Madrid". Así, le ha preguntado si se ha imaginado lo que podría ser Madrid si en vez de ser "noticia por insultos y ataques" lo fuera por que llegan a "grandes acuerdos en esta Cámara".

Por ello, le ha ofrecido que comparen sus modelos fiscales públicamente en una hora para explicar ambos a los ciudadanos y que decidan qué les viene mejor, si su rebaja de impuestos al 98% a los madrileños o "el cheque regalo a grandes fortunas" de Ayuso.

Además, le ha pedido que deje de "imitar a Vox" y que se centre en "hacer grandes cosas" como presidenta.

Por su parte, la presidenta regional ha lamentado que las ideas socialistas son "nefastas" y que la Comunidad de Madrid, "siendo el motor económico de España" tiene que centrar sus energías también en el Gobierno de la Nación, que avala "injurias contra la Corona o la disgregación de autónomos".

"¿Cómo me piden que no atienda a todas las situaciones en España, cuando afectan a nuestra región? Cuando intentan adoctrinar a los niños, lo hacen también a los de Madrid; cuando suben impuestos... Y yo tendré que defender más inversión en BUS VAO en la A-1 o vagones en Cercanías. Yo no le debo mi escaño al señor Sánchez, usted sí. Mi obligación es otra", ha zanjado.