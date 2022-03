Díaz Ayuso critica al Gobierno por "utilizar el dinero de todos" para dar ayudas en vez de bajar impuestos

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central quiera "utilizar el dinero de todos" para dar ayudas que frenen los paros de los transportistas en vez de bajar los impuestos.

En declaraciones a los periodistas, tras un acto en Brunete, la dirigente madrileña ha sostenido que esto le recuerda a lo que sucedió durante la pandemia "que se pretendía cerrar todo" y "pararlo todo" y luego a través de "supuestas ayudas" intentar "minimizar los daños".

"Habrá que ver cómo son las ayudas, cuándo llegan, qué utilidad tienen... No se trata tanto de subvencionar sino de permitir que los ciudadanos que trabajan honradamente cada mañana no tengan que pagar tantos impuestos", ha sostenido.

Así, ha insistido en que se trata de que "todo el mundo pueda recaudar en base a su trabajo" e ir en la línea de la política "que están aplicando otros países", de rebajas fiscales o de hacerse cargo de según qué gastos. En este punto, ha recordado que en la Comunidad de Madrid las tarifas del agua o del transporte están congeladas.

Para Ayuso, este tipo de medidas son "más eficaces porque son sostenibles en el tiempo". En este sentido, ha insistido en preguntar cuántas ayudas y subvenciones va a estar dando el Gobierno y ha considerado que esto es, además, "una forma de utilizar el dinero de todos los ciudadanos para paliar esto".

No obstante, ha manifestado que espera que todas las huelgas "paren los antes posible porque hace falta que el país recupere la normalidad". "Estamos en una situación que no nos gusta a nadie, por mucho que erosione al Gobierno, a mí esto no me satisface ni me tranquiliza", ha trasladado.

La presidenta madrileña ha defendido que ella piensa "en el bien de todos" y cree que "lo mejor sería que esto acabara ya" pero considera "con una ayuda y una subvención directa todo el rato, todo el tiempo, no se va a solucionar un problema que es endémico, que es que no se pueden pagar tantos impuestos".