Dancausa apuesta por bajar a tres meses la resolución de discapacidad en Atención Temprana y pide a Gobierno "que cumpla la Ley"

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, quiere bajar de los cinco meses a los tres meses de media la resolución de los certificados de discapacidad para los niños de Atención Temprana, pero pide al Gobierno de España que les ayuden "cumpliendo la Ley de Discapacidad".

En una entrevista concedida , Dancausa ha indicado que las largas listas de espera en Dependencia y salud Mental que soporta la Comunidad son "producto de la Ley de Dependencia, que decía que el 50% lo tenía que financiar el Gobierno central y el otro de las autonomías".

"En estos 15 años eso no se ha producido. Madrid pone 1.200 millones al año para la Dependencia y el Gobierno no llega a 200. Si nos diera lo que corresponde terminaríamos con las listas de espera en Madrid y esto es extensible al resto de la comunidades. No obstante, estamos trabajando en un plan de choque que nos hemos puesto en marcha todas las comunidades con el Imserso y ya estamos con resultados", ha indicado.

Así, la titular regional de Política Social ha detallado que de noviembre hasta finales de diciembre han creado más de 10.000 nuevas ayudas de teleasistencias; se han incrementado en 5.000 las ayudas a domicilios; 3.000 plazas nuevas en centros de día y en residencias, y se han aumentado las prestaciones de apoyo familia en 2.500 y de apoyo al servicio en 1.500.

"Hemos actualizado los expedientes y actualizado todas las ayudas. Y estos días hemos firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para aumentar en 5.000 ayudas al domicilio, con un aumento presupuestario. Estamos trabajando pero necesitamos la implicación del Gobierno central. No puedes crear una ley y no poner el dinero, porque sin él es evidente que se crea la lista de espera", ha apostillado.

PLAN DE CHOQUE PARA AGILIZAR EVALUACIONES

No obstante, Dancausa ha avanzado que en Atención Temprana el Gobierno Regional se ha propuesto en este año y medio bajar la lista de espera, que es fundamental para los niños menores de 6 años. "Tenemos un retraso muy grande en el certificado de discapacidad y sin él no puedes acceder a la Atención temprana, no puedes pedir el título de familia numerosa para familias con dos miembros si uno es discapacitado, ni las ayudas por hijo a cargo. Y tampoco puedes pedir las ayudas que dan hoy en días las empresas privadas o públicas, como la Asamblea de Madrid, que da mejoras por niños en discapacidad", ha comentado.

Por ello, han iniciado un plan de choque. "Vamos a crear un nuevo equipo de evaluación para que eso vaya más deprisa. Es verdad que hemos conseguido en estos meses reducir de siete a cinco meses la resolución de los certificados de discapacidad a Atención temprana. Pero es insuficiente, hay que rebajar a los tres meses, un plazo que me parece más lógico", ha indicado.

También han añadido en los Presupuestos regionales para 2022 aprobados en la Asamblea de Madrid la creación de 800 plazas de Atención Temprana en 2022. Confía que con éstas y con las que se creen en 2023 "liquidarían tanto la lista de espera para conseguir el certificado de discapacidad como en Atención Temprana".

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS

La titular regional de Política Social ha subrayado que ha crecido el presupuesto para la creación de plazas para personas con enfermedad mental y discapacidad. La Consejería de Sanidad ya ha anunciado la creación de un plan nuevo de enfermedad mental "como consecuencia de se ha agudizado en todas las edades". "Hay que hacer algo para poner remedio a esta situación", ha admitido.

En este punto, Concepción Dancusa ha apoyado la creación por parte del Gobierno central de un servicio de línea de ayuda telefónica a las personas con riesgo de conducta suicida el 024. "Es absolutamente necesario. Las tasas son las que son, lo sabíamos todos; pero como no se publicitan nadie lo sabe. Lo que nos alarma es que se están produciendo en edades más tempranas. Es algo trasversal. En el ámbito de educación ya se está trabajando en prevención en los colegios y me consta, y nosotros también vamos a trabajar con ellos a través de la Dirección General de Familia", ha anunciado.