El alcalde de Galapagar se reúne con el director del CRTM para solicitar mejoras en las líneas de autobús

El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez Martín, se reunió con el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Luis Miguel Martínez Palencia, para presentar un plan de mejora de las líneas de autobús que dan servicio al municipio.

En la reunión, el presidente del Ayuntamiento de Galapagar expuso múltiples opciones de mejora en todas y cada una de las líneas que pasan por la localidad, con el objetivo de que la ciudadanía galapagueña tenga opciones seguras para trasladarse en transporte público hasta Madrid, así como a diferentes puntos cercanos que todavía no están unidos a Galapagar en ninguna línea de autobús.

Uno de los casos es la línea 630, para la que solicitó una modificación de final de recorrido para que finalice en el Hospital General de Villalba en vez de en la estación de autobuses de Collado Villalba, “puesto que este hospital ya es uno de los de referencia para los galapagueños y no tenemos ningún servicio desde Galapagar”, argumentaba Alberto Gómez.

También solicitó que en la línea del 633 se añadiese una parada en el Centro Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, antes de continuar al Hospital Universitario Puerta de Hierro, puesto que hay muchos trabajadores que residen en Galapagar y trabajan en este centro, al igual que en Las Rozas Village y Heron City.

Respecto al autobús 634, solicitó que se pudiera ubicar una parada en la Urbanización Los Ranchos, y otra parada en las Urbanizaciones Vista Nevada y San Alberto Magno (donde hay una rotonda para hacer el cambio de sentido y continuar el trayecto). A su vez, nos gustaría que se ampliara el trayecto y que no finalizara en la estación de La Navata, y se estudiara su extensión bien al Hospital General de Villalba o a la Urbanización Parquelagos.

En cuanto a la línea 631, la más usada por la ciudadanía galapagueña para viajar hasta Madrid, solicitó tener algún servicio directo a Moncloa por el Puerto de Galapagar, como tiene Colmenarejo. “Si no fuera posible este servicio, nos gustaría tener más frecuencia del servicio exprés por la C/ Rosario Manzaneque en Torrelodones Colonia para no atravesar toda la C/ Jesusa Lara. Asimismo, nos gustaría tener un servicio exprés en sentido Moncloa-Galapagar, que vaya directo hasta la rotonda del kilómetro 33 en La Berzosa, entre por la C/ Rosario Manzaneque en Torrelodones Colonia y continúe a Galapagar”, argumentaba el alcalde de Galapagar.

Otra de las mejoras más demandadas por los galapagueños es que el servicio nocturno de la línea 632 con salida de Moncloa a las 1:00 y las 3:00 de la madrugada pase por la Urbanización Parquelagos, continúe por La Navata y El Guijo y termine en Colonia España. Además de esto, Alberto Gómez también solicitó tener otro servicio a las 5:00 de la madrugada, “para que estos cuatro grandes núcleos de población de Galapagar tengan un servicio nocturno desde Madrid”.



Respecto a la línea 635, solicitó que tenga servicios directos a Moncloa los fines de semana, puesto que en la actualidad solo opera a Moncloa de lunes a viernes, y es el gran núcleo poblacional de Galapagar que no tiene conexión con Madrid los fines de semana. El presidente del Ayuntamiento también solicitó un servicio nocturno los fines de semana de Moncloa a Parquelagos, “si esto no fuera posible, hemos planteado la alternativa de la línea 632 Madrid-La Navata-El Guijo, que pueda pasar por Parquelagos y finalice en Colonia España”.

Además, respecto al núcleo urbano, solicitó el traslado de la parada 20585 situada en la calle Guadarrama junto a la plaza de la Iglesia, retrasando su situación unos metros hasta antes del paso de cebra.

Alberto Gómez Martín espera que los esfuerzos de este Ayuntamiento por presentar este plan de mejora tan completo de sus frutos y que desde el CRTM puedan atender a las demandas expuestas en esta reunión, que facilitarían mucho la vida de los galapagueños y beneficiarían al medio ambiente al fomentar el uso del transporte público.