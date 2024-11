Marc Casadó: "Sufrir también es importante en partidos de esta magnitud"

El jugador de la selección española, Mikel Oyarzabal, expresó este viernes su satisfacción por participar en el equipo nacional, destacando que "siempre" estará "contento" cuando le "toque jugar". Estas declaraciones se produjeron tras su destacada actuación en el partido contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada del Grupo A4 de la Liga de Naciones, donde España se impuso por 1-2.

"Bien, contentos. Veníamos con el objetivo de ganar, sabíamos que nos iba a tocar sufrir también, como nos ha tocado al final. Pero bueno, contentos de lo que queríamos, ganar, haciendo un buen partido, quitando momentos y minutos que obviamente también ellos apretaban y se volcaban. Pero bien, contentos con la victoria, con el primer puesto y ahora a pensar en el siguiente ya", declaró Oyarzabal a RTVE.

El delantero de la Real Sociedad subrayó su disposición a contribuir al equipo en cualquier circunstancia. "Siempre que toque jugar, contento. Al final estamos aquí para sumar minutos, para jugar, para aportar en lo que toque. Habrá días que no toque jugar y, de la misma manera, intentar ayudar cuando eso pase. Así que contentos por jugar, por poder ayudar al equipo y sobre todo por la victoria", reiteró.

Oyarzabal también comentó que llegará a los cuartos de final sin tarjetas acumuladas. "No sé si viene bien o viene mal, tampoco sabía si me hubiera tocado o no jugar. De esta manera sé que por desgracia no voy a poder jugar, luego ya es la decisión de Luis. Pero esta vez no me va a tocar jugar, me va a tocar verlo desde el banquillo y poco más", concluyó.

CASADÓ: "SUFRIR TAMBIÉN ES IMPORTANTE EN PARTIDOS DE ESTA MAGNITUD"

Por su parte, Marc Casadó compartió sus impresiones tras el encuentro en el Parken Stadion de Copenhague. "Mucha satisfacción. En este momento te acuerdas de la gente que te ha acompañado en el camino, tanto familia como amigos y la gente de tu alrededor que te ha ayudado tanto... Bueno, muy contento por mí y por todos ellos también", comentó refiriéndose a su estreno con la selección absoluta.

El mediocampista del FC Barcelona ingresó al campo en el minuto 70, reemplazando al lesionado Martín Zubimendi. "No me lo esperaba porque es verdad que estaban a punto de entrar dos compañeros y justo estábamos hablando ahí con Pedri y Yeremy que quedaban dos cambios y éramos tres calentando. Pero bueno, he visto que Zubi tenía alguna molestia, que ya le he preguntado y está bien. Y he tenido la suerte de poder entrar", relató.

Casadó no se dejó intimidar por la presión de este tipo de encuentros. "Son de los que me gustan también. Pero bueno, sí, el partido íbamos 0-2 y se ha complicado un poquillo con el gol que nos han metido. Pero hemos sabido sufrir, que también es importante en partidos de esta magnitud", opinó. "Todo redondo hoy: la victoria, la clasificación como primeros y encima el debut, así que todo perfecto", concluyó Casadó.