El centrocampista Marc Casadó, internacional con España, ha resaltado el progreso gradual de su carrera hasta consolidarse en el mediocampo del FC Barcelona, mencionando que "ahora ha sido el bum" tras su convocatoria con la selección absoluta para los próximos encuentros de la Liga de Naciones.

"Ha sido éste el momento de romper porque yo siempre he ido quemando etapas. Hay mucha gente que ha subido de cadete a primer equipo, como Lamine [Yamal], que eso es demasiado. Pero la mayoría han pasado de cadete a Juvenil A. Yo estuve dos años en Juvenil B, he hecho dos años en Barça B. He ido quemando etapas poco a poco y ahora ha sido el bum", declaró este jueves en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

Casadó considera que este proceso paulatino ha sido fundamental para su desarrollo tanto personal como profesional. "Creo que todas estas etapas que he ido quemando han ayudado a hacerme más futbolista, más hombre. Todo lo que he ido aprendiendo ahora me ha ayudado a poder hacerlo mejor", añadió, descartando haber considerado abandonar el fútbol profesional en sus inicios.

"Yo lo he disfrutado mucho siempre. Nunca he pensado que lo hacía para llegar a algo. Claro que siempre tienes la ilusión, pero yo he disfrutado mucho de lo que hacía y siempre me ha gustado", indicó sobre el camino que ahora le lleva a la selección absoluta, bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Asimismo, destacó la buena acogida que ha tenido en el vestuario nacional. "La verdad es que el vestuario me ha recibido muy bien, hay muy buen ambiente, un equipo muy hecho, muy cómodo todo el mundo y eso es bueno", expresó, señalando a Pedri González y Dani Olmo como sus compañeros más cercanos en esta convocatoria.

"Son los que más conozco. A Samu [Aghehowa] también, de la anterior convocatoria de la sub-21. Pero lo que te digo, la verdad es que la gente me ha acogido muy bien y estoy muy cómodo con todos", repitió un Casadó que no conocía en persona a De la Fuente antes de esta llamada.

"Le conocí ayer, me ha hecho un pequeño vídeo también para saber qué es lo que quiere de mí y la verdad es que muy bien", describió sobre el entrenador riojano. "Tenía la duda de si podía ir o no, pero creo que la primera vez no te lo esperas, no estás seguro de que vas a ir. Pero cuando lo vi me puse muy contento", recordó del día de la convocatoria.

"Estaba en casa, salió el vídeo y no me pude aguantar más. No pude esperar a ver todo el vídeo, me metí hasta el final directo. Yo pensaba que salía así, pero no, hicieron el vídeo por la DANA y tal, y después me lo miré entero, pero primero fui al final a verlo rápido", apuntó.

Así, habló de cómo recibieron sus padres la noticia y cómo llevan el incipiente estrellato de su hijo. "Creo que igual que yo. Lo llevamos muy normal. Mi madre sí que me dijo '¡coño!' el día del Bernabéu y ya empecé a ver un poco realmente lo que es. Porque estás ahí en el Bernabéu, siempre lo has visto por la tele y ve al niño ahí... Ha empezado a darse cuenta ahora, pero siempre lo hemos llevado muy normal, como si estuviera jugando en el cadete", insistió.

No en vano, Casadó fue e los más destacados en el tajante triunfo del Barça frente al Real Madrid en ese partido liguero del pasado 26 de octubre. "Yo me sentía cómodo en el campo, que eso es lo que más me gusta jugando. Y yo lo que quería era ganar el partido, eso es lo que pensaba en ese momento y ya está", resumió el centrocampista culé.

"En un campo de fútbol, yo creo que sí fue el día más feliz de mi vida", confesó, para luego añadir que el mejor momento llegó "al acabar porque lo empiezas a asimilar un poco". "Al principio yo, jugando, solo pensaba en ganar el partido. No pensaba en 'coño, estoy en el Bernabéu, acabo de dar un paso a Robert [Lewandowski] y lo ha metido'. No, pensaba en lo que tenía que hacer para ganar el partido", reiteró.

De igual modo, definió al entrenador blaugrana Hansi Flick. La gestión del vestuario creo que la está llevando muy muy bien y, bueno, como dices, a los que no juegan creo que los tiene enchufados. A los que jugamos también estamos todos enchufados y eso creo que es muy positivo para la plantilla", afirmó el joven centrocampista del Barça.

A pesar de su actual relevancia en el mediocampo del equipo culé, líder de LaLiga EA Sports, Casadó tardó en consolidarse en el primer equipo. "Son momentos que se te vienen a la cabeza esas cosas. Como digo, al principio sí que lo pasé un poco peor al principio de la temporada pasada porque esperaba tener algo más de protagonismo; pero bueno, no se dio. Y sí que es verdad que después había veces que tampoco podía jugar con el filial porque los partidos coincidían y tal", lamentó.

"Al final de temporada me acuerdo que ya estuve mucho más con el filial. Y al final, es lo que te digo, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería. Si no podía jugar con el primer equipo, pues yo quería jugar con el filial para seguir aprendiendo", aseguró. "Creo que eso me ha ayudado mucho ahora, para poder hacer las cosas como las estoy haciendo", apostilló Casadó.

Preguntado sobre qué referencia tiene, fue tajante. "A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero claro, empiezas a entenderlo más los últimos años. Desde que empecé a jugar en el Barça, por ejemplo. Ahí ya entendía más lo que era el fútbol y me empezaba más a fijar en jugadores. Y sobre todo, Busquets es en el que más me he fijado porque juega en mi posición", recalcó sobre la leyenda azulgrana.

"YO VENGO AQUÍ A AYUDAR AL EQUIPO COMO SEA"

De todos modos, mostró cautela sobre su rol en las citas contra Dinamarca y Suiza: "Yo vengo aquí a ayudar al equipo como sea y, si el míster cree que tengo que jugar, pues lo voy a dar todo para hacerlo bien". "Me corto fuera del campo, dentro del campo no me corto. Soy más vergonzoso fuera, al principio cuesta un poco y tal, pero dentro del campo no suelo tener problemas", reflexionó sobre sí mismo.

De nuevo hablando sobre la lucha por el título de la Primera División, Casadó igualmente fue con pies de plomo: "Estamos en noviembre, creo que hay mucho que pelear y lo importante creo que es hacer las cosas bien para seguir ganando partidos y ojalá ganar la Liga". Y, además, lidió con las recientes polémicas arbitrales.

En este contexto, no dio pábulo a teorías conspiranoicas en torno al liderato del Barça. "Yo no hablaría de eso. Pero sí que... no sé, desde arriba se ha dicho que en teoría la máquina está bien. No sé, pues igual no tienen que decirlo de puertas hacia afuera, pero sí mirar si realmente lo ha hecho bien la máquina o no, porque lo que tú me dices es que con el ojo parece que no está fuera de juego", aludió al gol anulado a Lewandowski desde el VAR en el partido ante la Real Sociedad.

Esa derrota (1-0) en el Reale Arena no parece haber cambiado la hoja de ruta en el Barça. "Nosotros en el vestuario hablamos de muchas cosas y sobre todo creo que hay un muy buen ambiente y nos reímos mucho", resaltó, pensando en los muchos nombres culés que alcanzan la 'Roja'.

"Ojalá pueda haber muchos jugadores del Barça aquí en la selección porque creo que ahora mismo estamos todos a un muy buen nivel", elogió. "Estamos en noviembre, hay mucha Liga por delante y creo que tenemos que fijarnos en nosotros, en hacer el juego que estamos haciendo hasta ahora, seguir igual y poder seguir ganando partidos", concluyó Casadó.