Hoy resumimos las noticias más relevantes que los medios digitales de Madrid publican en sus portales. A continuación, destacamos los temas principales, agrupados por los asuntos de interés general en la región.

Según Madridactual.es, Servicios Funerarios de Madrid ha anunciado que mantendrá un horario ininterrumpido en los grandes cementerios de la capital con motivo del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Los cementerios de Nuestra Señora de La Almudena, Civil, Hebreo y Sur Carabanchel estarán abiertos de 8:00 a 18:30 horas, mientras que el resto de los cementerios municipales ampliarán su horario dos horas adicionales el 1 de noviembre. En relación a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2025, el medio informa que se ha asignado un presupuesto récord de 10.459,7 millones de euros a la Consejería de Sanidad, lo que supone un aumento del 2,9% con respecto al año anterior. Por último, la inversión en vivienda por parte de la Comunidad de Madrid en 2025 experimentará un aumento del 34%. Esto permitirá la entrega de más de 3.000 pisos del Plan Vive durante ese año, según el gobierno de la Comunidad. Estas medidas reflejan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la mejora de los servicios esenciales y el bienestar de sus ciudadanos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, según Madridactual.es, incrementará un 34% su presupuesto destinado a vivienda para 2025, buscando favorecer la oferta de alquiler asequible a través del Plan Vive. Se prevé la entrega de más de 3.000 viviendas en localidades como Torrelodones, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, entre otros. Este aumento de inversión forma parte del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales aprobado por el Consejo de Gobierno. Además, la Comunidad de Madrid destinará un 22% más de presupuesto en 2025 para mejorar servicios e infraestructuras en los municipios de la región, priorizando especialmente a los más pequeños. Este aumento de inversión beneficiará a los habitantes de estas localidades, mejorando su calidad de vida y promoviendo el desarrollo local. Por otro lado, ante la situación de emergencia causada por la DANA, la Comunidad de Madrid ha movilizado recursos de emergencia para ayudar a las comunidades autónomas afectadas. Entre los recursos desplegados se incluye un helicóptero de rescate del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), que prestará asistencia en Valencia, una de las comunidades más afectadas por el temporal.

La Comunidad de Madrid ha ofrecido sus recursos a las comunidades autónomas afectadas por el temporal, incluyendo un helicóptero de emergencias que ya se dirige a la Comunidad Valenciana, según informa Madrid Actual. Este helicóptero tendrá su base en Enguera, Valencia, una de las áreas más afectadas por las intensas lluvias. En el ámbito de la cultura, el director de orquesta, Gustavo Gimeno, ha hablado antes de comenzar un nuevo capítulo en su carrera. Según @estaciondecult, Gimeno llega a Madrid dispuesto a explorar los matices más profundos de cada obra con la Orquesta de Luxemburgo. Dirigirá dos programas dentro del ciclo de Ibermúsica, el 6 y el 7 de noviembre, que abarcan desde la intensidad de Prokófiev hasta la delicadeza evocadora de Ravel y la grandiosidad de Respighi. Por último, la Comunidad de Madrid ha presentado un presupuesto histórico para 2025, con prioridad en sanidad, educación y vivienda. El Proyecto de Ley de Presupuestos Regionales para 2025, presidido por Isabel Díaz Ayuso, cuenta con una dotación total de 28.662 millones de euros, lo que indica un incremento notable con respecto a años anteriores.

Según El Diario Madrid Actual, los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2025, propuestos por Isabel Díaz Ayuso, alcanzarán la cifra de 28.662 millones de euros. Este monto representa un incremento del 4% en comparación con los presupuestos vigentes.

Según Madridiario, el célebre personaje de Don Juan Tenorio regresa a la ciudad en una representación teatral. Por otro lado, el medio informa que la oposición se ha pronunciado en contra de unos Presupuestos que consideran están "a medida del Grupo Quirón". En el ámbito deportivo, se han aplazado los partidos de la Copa del Rey y de LaLiga entre equipos madrileños y valencianos. Madridiario también destaca las controversias en torno a las cuentas regionales, entre las que se incluyen recortes presupuestarios y la renuncia a la deflactación del IRPF. En el sector del ocio, se estima un aumento en la facturación del 4,35% para la celebración de Halloween, con la esperanza de atraer a 600.000 clientes. Finalmente, el medio anuncia un nuevo programa de formación destinado a jóvenes desempleados, que incluye ayudas de hasta 360 euros al mes.

El Madridiario informa que el Gobierno regional está invirtiendo en el Hospital Isabel Zendal para convertirlo en un centro neurológico de referencia. Este movimiento es un esfuerzo por mejorar la atención y los servicios de salud en la región. En otro artículo, Madridiario destaca que la hostelería de Madrid se está uniendo para celebrar la gastronomía local con la ruta de tapas "Ven a Vivirlo", que promete ser un evento culinario destacado en la ciudad. En la política local, el PP ha denunciado lo que considera una "cacicada" del equipo de Gobierno, criticando la inyección de dos millones de euros en la EMV, que considera una medida insuficiente. En el ámbito judicial, el acusado del asesinato durante un rito esotérico ha declarado en el juicio que nunca deseó la muerte de la víctima. Este caso ha atraído la atención por su naturaleza inusual. Además, Madridiario informa de la inauguración del Parque de Mariposas, un espacio dedicado al duelo perinatal, proporcionando un lugar de consuelo y recuerdo para aquellos que han sufrido pérdidas durante el embarazo o el parto. Por último, Loreto Arenillas ha confirmado que no se convertirá en diputada no adscrita, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro político.

En el panorama político español, El Diario informa que Loreto Arenillas, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha desmentido los rumores de que se convertirá en una diputada no adscrita. Arenillas ha afirmado en un comunicado que seguirá siendo una diputada de Podemos, a pesar de los desacuerdos internos que han surgido dentro de la formación. Este anuncio llega en medio de una serie de controversias dentro de Podemos que han llevado a varias dimisiones de alto nivel. En un giro inesperado, El Mundo reporta que la Comunidad de Madrid ha decidido restringir la entrada a los centros de mayores a aquellos que no estén completamente vacunados contra la Covid-19. Esta medida de seguridad, que busca proteger a la población más vulnerable, ha sido recibida con críticas mixtas. Mientras que algunos la ven como un paso necesario para garantizar la seguridad de los ancianos, otros la consideran una violación de los derechos individuales. En cuanto a la economía, Expansión destaca que la inflación en España ha alcanzado su nivel más alto en casi una década. La tasa de inflación anual se sitúa ahora en el 5,5%, un aumento significativo que ha sido impulsado principalmente por los altos precios de la energía. Este aumento de la inflación ha provocado preocupación entre los economistas, ya que podría suponer una amenaza para la recuperación económica de España tras la pandemia. Finalmente, en el mundo del deporte, Marca informa que Real Madrid ha conseguido una victoria crucial en la Liga de Campeones. Derrotaron al Inter de Milán en un emocionante partido que terminó 1-0. Este triunfo no solo les asegura un lugar en los octavos de final, sino que también les da una ventaja significativa en su grupo.

Según el diario El Debate, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Regionales de 2025. Estos presupuestos, calificados por el gobierno como "realistas, prudentes y de marcado carácter social", alcanzan la cifra récord de 28.662 millones de euros, un 4% más que las cuentas vigentes. Destaca el aumento en inversión en áreas clave como Sanidad, Educación, Vivienda, Transporte y Políticas Sociales. En la misma fuente, se informa de la transformación de la zona industrial de Vallecas en el marco de una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto, que sigue la estrategia ya implementada en Madrid Nuevo Norte, pretende convertir el área en el desarrollo urbanístico cero emisiones más importante de Europa. El plan contempla una serie de actuaciones urbanísticas y medioambientales, con la creación de 1.400 viviendas y zonas verdes. En cuanto a eventos, El Debate también informa de que los Servicios Funerarios de Madrid mantendrán el horario ininterrumpido de los cementerios más grandes de la capital durante la festividad del Día de Todos los Santos y de Todos los Difuntos. Además de la apertura continua, se celebrarán conciertos y visitas guiadas en cementerios como Nuestra Señora de La Almudena, Civil, Hebreo y Sur Carabanchel.

Según El Debate, para conmemorar el Día de Todos los Santos, se realizarán visitas guiadas a los cementerios de Madrid. En otro orden de noticias, el Grupo Especial de Rescate el Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid se ha trasladado a Valencia para colaborar en la búsqueda y rescate de personas a petición de la Generalitat. En un acto de valentía, un soldado del Ejército del Aire, Montesinos, logró salvar la vida de una mujer en Alcorcón que estaba en parada cardiorrespiratoria. El militar, que se encontraba fuera de servicio, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un centro comercial. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido los servicios de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento a los afectados por la DANA. Madrid se solidariza con los afectados por este desastre natural y ofrece su ayuda. Finalmente, para darle un toque festivo a la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid instalará una gran estrella de Navidad luminosa de 18 metros en la calle Cea Bermúdez durante las fiestas.

Según El Debate, una estrella gigante de 18 metros de largo iluminará la confluencia de la calle Cea Bermúdez con la Plaza de Cristo Rey en Madrid como parte del alumbrado navideño de este año. En la política madrileña, la parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea y ex directora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, ha aclarado que no pasará a ser diputada no adscrita. Esta aclaración viene después de que se conjeturase con la posibilidad de que pasase a ser no adscrita al no haber entregado aún su acta tras haberlo adelantado el viernes. En cuanto al deporte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que propondrá otorgar la Medalla de Madrid de San Isidro en 2025 al centrocampista español del Manchester City, Rodri Hernández, en reconocimiento a su reciente victoria del Balón de Oro. En noticias de emergencia, Emergencias 112 Madrid recibió 376 avisos en solo 3 horas debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a la región. De estos, 80 requerían una intervención directa de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Según informa El Debate, la compañía ferroviaria de alta velocidad Iryo ha tomado la decisión de cancelar todos los servicios que enlazan Madrid con Valencia. Esta medida se debe a los daños sufridos en la infraestructura ferroviaria, aunque no se han proporcionado más detalles al respecto.

Según ABC, la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 2,4 millones de euros para proporcionar abonos de transporte gratuitos. Este movimiento es una parte del cambio en el sistema de abonos de transporte en Madrid. Por otro lado, en los presupuestos de Madrid de 2025, se destacan diez novedades que incluyen desde la creación de una tienda virtual de productos madrileños hasta apoyo al toro de lidia. Además, se realizarán inversiones en la Ciudad de la Justicia, los hospitales de La Paz y Zendal, así como en colegios. En relación al transporte público, Madrid mantendrá la rebaja del 30% en las tarifas si el Gobierno central también lo hace. Los presupuestos de 2025 en la región contemplan esta medida y el ejecutivo regional insta a Moncloa a que aclare si seguirá con la ayuda. En el tema de vivienda, el solar de una antigua fábrica en Vallecas se convertirá en un nuevo barrio sostenible con 1.400 pisos. Este cambio de uso industrial a residencial, dotacional y de actividades será aprobado por la Junta de Gobierno. En el ámbito político, el liderazgo de Más Madrid en la oposición está en manos de la diputada acusada de tapar a Errejón. Si Loreto Arenillas se fuera al grupo mixto, Más Madrid, que está empatada a escaños con el PSOE, pasaría a ser la tercera fuerza política. Finalmente, en Parla, ante la incapacidad de desalojar sus 800 pisos ocupados, se ha optado por comenzar a legalizar a los usurpadores. El suelo de las tres promociones fue cedido por el Consistorio, que niega que tenga un «problema de ocupación».

Según ABC, la Fundación SGAE está promoviendo una escuela social en Vallecas inspirada en La Barraca de Lorca, la compañía que llevó las obras del Siglo de Oro a áreas poco atendidas culturalmente. En otro desarrollo, Alcobendas está planeando construir un barrio sostenible que albergará hasta 8.600 viviendas. El proyecto también incluirá la creación de espacios libres, zonas verdes y dos nuevos parques. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la instalación de 37 nuevas cámaras para supervisar las áreas controladas por las bandas latinas y los narcopisos. Las cámaras estarán ubicadas en la calle Cullera (Latina), Parque Calero (Ciudad Lineal), y Parque Pradolongo (Usera). Por otro lado, el hotel Palace, un emblemático edificio situado en el Paisaje de la Luz, ha sido renovado para recuperar su esplendor original de 1912. En términos políticos, Loreto Arenillas, quien fue destituida por Más Madrid y acusada de encubrir a Errejón, se niega a renunciar a su escaño. Más Madrid la despidió de todos sus cargos orgánicos y exige su acta, lo que ella interpreta como un intento de convertirla en un "chivo expiatorio". Finalmente, ABC revela que el actor Mario Casas reside en un exclusivo barrio de Madrid que no se encuentra en Retiro ni en Salamanca, sino en una zona algo alejada del centro de la ciudad.

Según ABC, el temporal DANA en Madrid ha generado 376 incidentes que ha tenido que resolver el servicio de Emergencias 112. Sin embargo, ninguno de ellos ha resultado ser especialmente grave, tanto en términos personales como materiales. En cuanto a eventos en la capital, ABC propone una serie de planes con descuento para disfrutar de Madrid del 1 al 3 de noviembre. La selección incluye diversas actividades para todos los gustos y edades. El Hospital Zendal se convertirá en un centro de referencia en neurología con la apertura del Centro de Neuro-Rehabilitación Integral a mediados del próximo año. Posteriormente, se pondrá en marcha también un Instituto de Neurotecnología de la salud cerebral. En una noticia emotiva, el Cementerio de La Almudena en Madrid ha habilitado un espacio dedicado a recordar a los bebés fallecidos antes de nacer. El lugar, llamado el Parque de las Mariposas, se inaugurará este jueves, víspera del Día de todos los Santos. Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una bonificación en la compra de viviendas para los afectados por las obras en la Línea 7B de Metro. Además, se encuentran en tramitación otras medidas de reducción fiscal en la región.

Según El Mundo, Suso Silva, el artista, creador y director del Circo de los Horrores, se retirará del escenario después de cerca de dos décadas al frente de la obra. Este espectáculo ha sido famoso por su naturaleza salvaje y terroríficamente divertida que ha atraído a un vasto público adulto. 'Réquiem' será su última entrega antes de dar paso a nuevos talentos. En otros temas, la ciudad de Madrid ha sufrido graves daños a causa de la lluvia y el viento. Se han derribado 275 árboles, resultando en lesiones graves para un hombre en Arganzuela, quien fue golpeado por una rama en el Paseo de los Melancólicos. Además, se espera un cambio significativo en el polígono olvidado de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid aprobará el cambio de uso del suelo industrial a residencial y dotacional, dando lugar a un nuevo barrio verde con 1.400 viviendas. Este proyecto representa una inversión de 342 millones de euros y se espera que las obras comiencen en 2026.

En las noticias de hoy, El Mundo informa sobre el trabajo de Mar Prieto, quien brinda apoyo a los niños y viudas/os de los funcionarios y policías que han perdido a su cónyuge. Este trabajo se enfoca especialmente en aquellos niños que han perdido a sus padres, ayudándolos a conectar entre sí a pesar de que sus duelos sean diferentes. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno de Madrid ha autorizado la instalación de cámaras con Inteligencia Artificial en la calle Cullera y los parques Calero y Pradolongo. Se espera que estas cámaras estén activas para finales del año 2025. Además, con motivo de las celebraciones de 'Halloween' y el Puente de Todos los Santos, la Policía Municipal de Madrid ha desplegado 1.800 agentes con el objetivo de vigilar las fiestas en los locales de ocio de la capital. Por último, se han incautado más de 1.000 artículos derivados del cannabis en dos tiendas de Moncloa, incluyendo 'vapers', cogollos de marihuana y resina, entre otros productos.

Según El Mundo, el Partido Popular ha centrado su atención en la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, criticando la ampliación de capital por dos millones como una solución insuficiente y temporal. La formación política considera esta medida como un simple "parche". En cuanto al transporte, Renfe ha anunciado la suspensión del servicio en varias líneas de Madrid durante el próximo puente. Esta medida, que afectará a tres líneas, se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en las infraestructuras. Se ofrecerán alternativas de transporte a los usuarios afectados. En el sector del comercio, se ha inaugurado el primer supermercado en la Puerta del Sol, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los turistas. Este establecimiento, perteneciente a uno de los gigantes de la distribución, ofrece un nuevo concepto de tienda y un amplio horario de apertura, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.