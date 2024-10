Hoy, 20 de October de 2024, resumimos a continuación las noticias principales que llevan los periódicos digitales de la región de Madrid.Resumen de noticias de Madridactual.es: 1. En la trigésima edición del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), la Comunidad de Madrid está presentando sus productos. Este evento, celebrado en París, es uno de los más destacados en la escena gastronómica mundial. [Leer más](https://www.madridactual.es/7982178-la-comunidad-participa-en-el-salon-internacional-de-la-alimentacion-la-Feria-mas-prestigiosa-de-alta-gastronomia) 2. La Comunidad de Madrid ha anunciado que duplicará el número de mamografías preventivas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Esta medida, que se enmarca en el programa de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM), tiene como objetivo reducir la mortalidad por esta enfermedad. En el primer semestre de 2025, la Comunidad de Madrid implementará una nueva tarjeta para familias numerosas. Esta tarjeta, que tendrá validez de por vida, permitirá a los padres con tres o más hijos mantener este reconocimiento de forma permanente. [Leer más](https://www.madridactual.es/7982170-la-comunidad-creara-una-tarjeta-vitalicia-para-familias-numerosas-en-2025) Madridiario: 1. El Hospital La Princesa está investigando cómo el tenis de mesa puede mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson. 2. Renfe ha cancelado 19 servicios de trenes de Alta Velocidad entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia, tras un incidente ocurrido el sábado. 3. El Real Madrid logró una victoria a la vieja usanza contra el Celta. 4. La emblemática librería madrileña Desperate Literatura enfrenta una mudanza forzosa debido a la llegada de pisos turísticos. 5. En Algete, se registran protestas vecinales por las obras del nuevo aparcamiento que supuestamente implicarán la tala de más de 50 encinas. Sin embargo, el concejal de Algete niega que se vayan a talar encinas. 6. Se produjo un caos en la estación de Atocha debido a la presencia de una persona no autorizada en las vías, lo que obligó a suspender todos los trenes. Resumen de noticias de Madridiario.es: 1. Un tren de Renfe ha descarrilado y volcado en el túnel entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Este incidente ha causado caos en Atocha y ha obligado a suspender el servicio de trenes. 2. Un anciano ha sido gravemente herido tras ser atropellado en un paso de peatones en Vicálvaro. 3. Miles de manifestantes se han congregado en Madrid para exigir soluciones a la temporalidad en el empleo público. 4. Un trabajador ha fallecido tras ser arrollado por un tren turístico en La Poveda. 5. El Planetario de Madrid será la sede de una conferencia no especificada. Nota: La última noticia se cortó y no se proporcionó información adicional. **Madridiario.es** 1. *Planetario de Madrid acoge conferencia de tres jefes de la NASA* - El Planetario de Madrid será sede de una conferencia impartida por tres jefes de la NASA. ABC: 1. Fugitivos de la Policía Nacional ha capturado a un sujeto, hijo de un diputado italiano, conocido como el "rey del butrón", quien estaba reclamado en España. El arresto se produjo cuando intentaba huir por el aeropuerto de Fiumicino. 2. El mercadillo de ropa vintage más grande de Europa abre hoy en Madrid, con un total de 10.000 prendas disponibles. Este evento busca atraer a los amantes de la moda retro y de segunda mano. 3. Según un estudio, la cafetería con los mejores churros de Madrid se ha identificado, destacando la presencia de este dulce típico como uno de los alimentos más representativos de España. 4. Un reportaje destaca la vida en comunidad de cientos de exdrogadictos que viven juntos en grandes fincas, luchando día a día para superar sus problemas de adicción. 5. El novillero Jesús Montes imparte clases de tauromaquia en Madrid los martes y miércoles en la escuela del Buen Retiro, fomentando el amor por el arte del toreo entre personas de todas las edades. 6. Nicanor, el nuevo santo madrileño que fue martirizado por no convertirse al Islam, será elevado a los altares por el Papa. Nacido en Villarejo de Salvanés, Nicanor fue martirizado en Damasco junto con otros franciscanos. ABC: - La sección madrileña de ABC recuerda a Pigüi, un personaje característico de la plaza de San Ildefonso en Malasaña, famoso por su chupa de cuero desgastado y su presencia constante en la vida nocturna del barrio. - En Arganda del Rey, un trabajador de 57 años murió al ser arrollado por un tren turístico en la estación de La Poveda. - Se produjo una interrupción en la circulación de trenes en Atocha después de que un tren sin pasajeros se volcara y una persona amenazara con invadir las vías. La circulación se ha reanudado paulatinamente tras el restablecimiento de la tensión eléctrica. - Jorge Ponce, conocido por su participación en 'La Resistencia' y 'La Revuelta', ha estrenado en Prime Video 'Medina, el estafador de famosos', un documental que combina humor y realidad para mostrar la historia de un timador que se mueve por Madrid estafando a famosos. **El Mundo** 1. Los locales, que se encuentran en Carabanchel, Villa de Vallecas, el Distrito Centro o el barrio de Salamanca, son investigados por presuntas prácticas esotéricas relacionadas con el maltrato animal.