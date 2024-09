El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, gestionado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, será el escenario del estreno absoluto de The Room Where It Happens, una innovadora propuesta de danza moderna creada por el coreógrafo y bailarín Iker Karrera.

El Espectáculo se presentará los días 27, 28 y 29 de septiembre, brindando una experiencia única que explora la profundidad del alma humana a través del Movimiento.

Según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, la obra tiene como propósito sumergir al espectador en un viaje introspectivo, destacando la importancia de conectar con nuestras emociones y reflexionar sobre los sentimientos que experimentamos. Karrera ha descrito su creación como una metáfora poderosa: "Cada persona lleva dentro una habitación cerrada donde se gestan todas las emociones. Es en ese laboratorio emocional donde nuestros estados de ánimo crecen o disminuyen, donde florecen emociones placenteras, pero también dolorosas".

Un escenario de intimidad emocional

La puesta en escena de The Room Where It Happens transforma el espacio en un lugar donde lo privado se vuelve público. Los cinco bailarines que acompañan a Karrera representan, cada uno, su propio Universo emocional, instalados en "habitaciones privadas" desde las cuales interactúan con el mundo exterior. Este planteamiento busca invitar al espectador a detenerse, observar sus propios sentimientos y reflexionar sobre ellos, una propuesta artística que combina lo íntimo y lo universal en un mismo escenario.

Karrera, de origen vasco y afincado en Madrid, es conocido por su capacidad de combinar técnica, emoción y narrativa en sus coreografías. Ha trabajado en proyectos de gran renombre, como el musical Mamma Mia! para el que creó coreografías al ritmo de las célebres canciones de ABBA. Además, dirigió varias temporadas del popular programa de televisión Fama, a bailar, que consolidó su trayectoria en el ámbito de la danza contemporánea.

Un estreno esperado

El estreno de The Room Where It Happens estaba originalmente previsto para abril de este año, pero debido a una lesión, la presentación se pospuso hasta ahora. Finalmente, la esperada obra verá la luz en Condeduque, ofreciendo al público madrileño una oportunidad única para disfrutar de este ambicioso proyecto coreográfico.

Esta obra promete ser un hito en la carrera de Iker Karrera, quien sigue apostando por propuestas que invitan a la reflexión y al descubrimiento del mundo interior a través de la danza. Con una puesta en escena minimalista pero cargada de simbolismo, el espectáculo no solo busca entretener, sino también crear un espacio de conexión emocional entre los bailarines y el público.