Dani Olmo: "Inglaterra-España es una final de Eurocopa con todas las letras"

El futbolista internacional español Dani Olmo ha destacado que un enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y España "es una final de Eurocopa con todas las letras", respondiendo así a las críticas que ambos equipos han recibido en las semanas previas al torneo que se celebra en Alemania.

El decisivo encuentro tendrá lugar este domingo a las 21.00 horas.

Un duelo esperado

"Inglaterra en su nivel", así describió Olmo la segunda semifinal en una entrevista para el programa 'El Larguero' de la Cadena SER. "Marcaron el segundo gol en el último minuto, igual que el de Bellingham contra Eslovaquia. Esto nos demuestra que debemos estar al 100% durante los 90, 120 minutos o el tiempo que dure. Inglaterra-España es, sin duda, una final de Eurocopa con todas las letras", afirmó el jugador de la 'Roja', pieza clave en este torneo.

"Siempre hemos dicho que para ganar este tipo de competición tienes que enfrentarte a los mejores. Hemos competido contra todos y hemos ganado. Ahora nos toca Inglaterra, así que vamos a por ello", indicó. "Estoy muy contento de estar ganando, pero aún queda el último paso", añadió Olmo.

Preparación y mentalidad

El mediapunta del RB Leipzig analizó su inclusión en la lista del técnico Luis de la Fuente y su entrada en el equipo como sustituto del lesionado Pedri. "Estaba bien físicamente, tuve un parón en los últimos dos partidos amistosos y no pude jugar, pero llegué muy bien y preparado. Ahora estamos a tope, tanto yo como los 26 estamos 100% listos para esta final", comentó.

"Mentalmente estaba preparado para jugar, siempre lo estoy. Nunca celebras entrar en una situación así, pero Pedri es muy importante para nosotros, juegue o no. Desafortunadamente no podrá estar en el campo, pero siempre nos ayuda fuera del campo. Es un jugador más del equipo y, si ganamos, él también ganará. Lo celebraremos todos juntos", añadió.

Preferencias y futuro

Olmo confesó su zona predilecta del terreno de juego: "Me siento mejor donde me estáis viendo ahora, en la posición de mediapunta detrás del '9', de Morata, y por delante del '6' y del '8', de Rodri y Fabián. Ahí es donde más me gusta estar".

Tampoco esquivó preguntas sobre su futuro. "No me preocupa, lo he dicho antes. Tengo a mi agente que se ocupa de eso. Estoy centrado en la Eurocopa y en la final. No tengo otra cosa en la cabeza", reconoció el centrocampista. "Tengo contrato con el Leipzig y tengo una buena relación con el entrenador y la dirección deportiva. No habrá problema. Solo quiero ganar y seguir ganando", reiteró.

El golazo de Lamine Yamal

Después habló del golazo de Lamine Yamal ante Francia en las semifinales. "No nos sorprende tanto porque lo vemos cada día. Ya se lo había dicho muchas veces, que tenía que pegarle más a puerta porque ese golpeo lo tiene y nos lo ha demostrado muchas veces en los entrenamientos. Celebramos mucho que haya entrado porque se lo merecía", opinó sobre el blaugrana.

"En estas competiciones, no puedes ganar sin sufrimiento. Ganar a Alemania fue duro. Francia se adelantó, pero sabíamos que el partido era largo. Remontamos en cinco o seis minutos y mantuvimos la calma con posesión y más ocasiones. Estamos preparados para cualquier situación en el partido", aseguró.

Reconocimiento y elogios

"Fabián está haciendo un campeonato increíble y lo importante es que se nos valore dentro. El reconocimiento llegará con el trofeo y la alegría de los fans", agregó Olmo, pero siendo cauteloso de cara al encuentro del domingo en el Estadio Olímpico de Berlín.

"Debemos esperar a la final. Aunque seamos optimistas, aún no hemos hecho nada. Estamos a un paso y tenemos que darlo. Va a ser un partido complicado, pero estamos preparados", advirtió antes de elogiar a Álvaro Morata, capitán de la selección.

"Morata es un referente, un pilar arriba. No solo por el gol, sino por el trabajo y la solidaridad que tiene. Corre por todos. Es el nueve, es el capitán", remarcó.

Sin miedo a Inglaterra

Por último, Olmo negó temer a Inglaterra. "Miedo no me da. Bellingham, Foden y Saka forman un tridente con Harry Kane en punta, son jugadores a tener en cuenta. Pero miedo no tenemos a nadie", concluyó Olmo.