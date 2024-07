El festival Kalorama Madrid, que se celebrará en el recinto ferial de Ifema los días 29, 30 y 31 de agosto, ha anunciado este martes la incorporación de The Prodigy a su cartel.

El icónico dúo de música electrónica, compuesto por Liam Howlett y Maxim Reality, se presentará en un escenario dedicado a la música de baile, sumando su enérgico espectáculo a una oferta musical ya de por sí impresionante.

La carrera de The Prodigy despegó en los años 90, cuando llevaron el breakbeat-hardcore desde las raves ilegales hasta los grandes escenarios internacionales. Con una actitud punk inquebrantable, se convirtieron en pioneros del Big Beat británico. Álbumes como "Music For The Jilted Generation", "The Fat of the Land" y "Invaders Must Die" han dejado una marca indeleble en la historia de la música electrónica. Canciones emblemáticas como "Out of Space", "Voodoo People", "Smack My Bitch Up", "Breathe" y "The Omen" continúan resonando con múltiples generaciones.

Cartel estelar

The Prodigy actuará el viernes 30 de agosto, uniéndose a otros destacados artistas del panorama musical actual como Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, The Smile, Jungle y The Postal Service & Death Cab for Cutie. Kalorama Madrid promete tres días de música diversa y vibrante, con un aforo limitado para garantizar una experiencia única y cercana al final del verano.

Nuevas incorporaciones

Una de las grandes novedades de esta edición es la inclusión de un nuevo escenario dedicado a la música de baile, que ofrecerá propuestas seleccionadas por colectivos y plataformas nacionales. El jueves 29 de agosto, Ego-trip inaugurará el espacio con Lier, Texture y Yoryo, quienes presentarán su visión fresca y sin complejos de la electrónica, respetando las raíces del house y el techno. Zsongo Club tomará el relevo con Chris Collins y Afri K, explorando sonidos de amapiano, afrobeat y afro-trap.

El viernes 30, el escenario será territorio de Antídoto Club, con una mezcla entre la cultura urbana y el clubbing más irreverente. Actuarán Yosef, Diego Armando y Maxvll. También ese día, Gazzi presentará su concepto La Luz, junto al turco-británico Aleksandir, quienes ofrecerán una electrónica imaginativa y melódica.

El sábado 31, las propuestas serán Carbs y Mareo. Carbs traerá el disco, boogie y house más hedonista de la mano del polaco Ketiov y la chilena Fernanda Arrau, con Glenda Galore y sus performers como anfitriones. Mareo destacará las inquietudes sonoras de la nueva ola de artistas españoles, presentando a Akazie desde Galicia, LaFrancessa de Barcelona y 8kitoo de Granada, con su experimentación y energía.