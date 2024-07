Mad Cool Festival desvela los horarios de su séptima edición

El esperado Mad Cool Festival ha revelado los horarios para su séptima edición, que se celebrará del 10 al 13 de julio en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde en Madrid.

Este año, el festival promete ser una experiencia inolvidable con cuatro días de música y más de 100 artistas destacados.

Cambios en la estructura del festival

En esta nueva edición, se ha reducido el número de escenarios de 8 a 6. Según la organización, esta decisión busca optimizar la distribución del público y minimizar las coincidencias horarias entre los artistas, reduciendo así la contaminación acústica entre escenarios. La organización destaca que esta medida mejorará significativamente la experiencia de los asistentes, permitiendo una mayor fluidez en los desplazamientos y una mejor calidad sonora.

Programación y artistas destacados

El Mad Cool Festival 2024 contará con una variada y ecléctica programación. Artistas de renombre como Dua Lipa, The Killers, Pearl Jam, Avril Lavigne, Maneskin, The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon, Janelle Monáe, Sum 41, Motxila 21, Tom Oddell, Rema, Sexxy Red, Greta Van Fleet, The Kooks, y Keane, entre otros, se presentarán en esta edición. Los fans podrán disfrutar de un amplio abanico de géneros y estilos musicales, asegurando una oferta para todos los gustos.

Horarios de los conciertos

El festival dará inicio el miércoles 10 de julio, con la apertura de puertas a las 17:00 horas. Los primeros en actuar serán Soccer Mommy y Xavi Fornaguera a las 17:40 horas. Entre los momentos más destacados del día se encuentran las actuaciones de Garbage y Nothing But Thieves a las 20:05 horas, y Dua Lipa a las 21:30 horas, seguida de Sexyy Red diez minutos después. La jornada culminará con The Smashing Pumpkins a las 23:15 horas y Rels B a las 23:25 horas, finalizando todos los conciertos a la 1 de la madrugada.

jueves 11 de julio

El jueves 11, las puertas se abrirán a las 17:00 horas y la música comenzará a las 17:40 horas. Russian Red actuará a las 18:55 horas, seguida de Mando Diao a las 20:15 horas. Los momentos álgidos de la noche incluirán a Keane a las 21:10 horas, Pearl Jam a las 22:40 horas y Bomba Estéreo a las 23:15 horas. Greta Van Fleet cerrará la noche a las 00:50 horas, junto a Adel a las 00:20 horas y Paul Kalkbrenner a las 00:55 horas. Las puertas cerrarán a las 2 de la madrugada.

viernes 12 de julio

El viernes 12 ofrecerá una tarde de conciertos que culminará con los platos fuertes de la noche. Black Plumas iniciará su actuación a las 21:35 horas, seguido de Tom Morello a las 21:50 horas y Sum 41 a las 23:00 horas. Maneskin, uno de los cabezas de cartel, subirá al escenario principal a las 00:35 horas, seguido de The Breeders a la 1 de la madrugada, con el cierre a las 2.

sábado 13 de julio

El sábado 13 cerrará el festival con actuaciones de artistas como Avril Lavigne a las 20:15 horas, Bring Me The Horizon a las 21:25 horas y The Gaslight Anthem a las 21:55 horas. Genesis Owusu actuará a las 23:25 horas y Andrés Campo a las 00:20 horas. Los momentos más esperados serán los conciertos de The Killers a las 23:00 horas y The Look, que comenzará a las 00:40 horas y cerrará el festival.