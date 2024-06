El Festival de Otoño de Madrid celebra su 42ª edición con homenaje a Pilar de Yzaguirre

La 42ª edición del festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que se celebrará del 6 al 30 de noviembre, rendirá homenaje a su fundadora, Pilar de Yzaguirre.

Esta edición única, que marca su regreso tras 36 años, contará con 15 países participantes y un total de 25 espectáculos de danza, teatro, música y performance.

Inauguración con 'Cántico espiritual de San Juan de la Cruz'

El festival abrirá con 'Cántico espiritual de San Juan de la Cruz' de Amancio Prada. Entre los participantes, destacan nombres internacionales como Robert Lepage y Wadji Mouawad de Quebec, Canadá, en una programación que incluye 25 espectáculos de diversos géneros artísticos.

Amplia representación internacional

Figuras como Rafael Spregelburd, Tao Ye, Jo Stromgren y Tim Etchells se unirán a esta cita cultural. Las representaciones tendrán lugar en siete espacios de Madrid y ocho municipios: Alcorcón, Hoyo de Manzanares, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real y Torrejón de Ardoz.

Destacada presencia de Quebec

La sección 'Ventana Quebec' presentará 'Las siete corrientes del río Ota' de Robert Lepage, una obra de siete horas en los Teatros del Canal. Mouawad presentará 'Noche de bodas en casa de los Cromagnon', mientras que Émilie Monnet y Waira Nina abordarán temas de justicia y voces olvidadas en 'La Amazonia' y 'L'Orchestre d'Hommes-Orchestres'.

Participación española y artes del movimiento

María Hervás protagonizará la versión española de 'The Second Woman' de Nat Randall y Anna Breckon. La coreografía también tendrá una presencia significativa con nombres como Jo Stromgren Kompani, TAO Dance Theater y la GöteborgsOperans Danskompani. Carmen Werner estrenará 'Cuando quieras' en esta edición.

Espectáculos familiares

El festival incluye espectáculos para toda la familia, como el duelo humorístico y musical 'Duel opus mômes' de Nathalie Miravette y Laurent Cirade en Espacio Abierto Quinta de Los Molinos. En el Teatro de La Abadía, L'Orchestre d'Hommes-Orchestres presentará 'Performs Tom Waits'.

procesos creativos y nuevas propuestas

Juan Domínguez abrirá al público el proceso de creación de su nueva pieza en La Casa Encendida. Además, el festival contará con los estrenos absolutos de 'La Tercera' de Teresa Garzón Barla y 'DOMA' de Andrea El Ameri, en colaboración con el Festival Surge Madrid.

Elogios y reconocimiento a Pilar de Yzaguirre

Durante la presentación en la Sala Verde de los Teatros del Canal, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, destacó el Festival de Otoño como un monumento cultural de Madrid. Subrayó la elección de Yzaguirre para dirigir esta edición, afirmando que "el talento ni tiene edad ni tiene obstáculos". Yzaguirre, de 89 años, expresó su alegría por regresar al festival que fundó en 1984.

Danza y flamenco

La danza será central en la programación española del festival. Carmen Werner estrenará 'Cuando quieras' con Provisional Danza, y Jon Maya y Andrés Marín presentarán 'Yarin', un diálogo entre flamenco y danza vasca.

Actuaciones en municipios

La música y el teatro se extenderán a municipios de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Nacho Mastretta y su orquesta interpretarán 'Melodías del café Berlín' en Hoyo de Manzanares, Soto del Real y Parla, mientras que Cris Blanco presentará 'Pequeño cúmulo de abismos' en Alcorcón.

Colaboración internacional

El festival, con un presupuesto de 1.050.000 euros, también incluye creaciones del Lejano Oriente. Tao Ve, coreógrafo chino, participa gracias a la colaboración de la Embajada de China y otras instituciones. El grupo japonés Yamato presentará su espectáculo de tambores taiko en varios municipios.

Propuestas europeas

El coreógrafo noruego Jo Stromgren presentará 'The Ministry of Unresolved Feelings', y Mario Banushi explorará ritos funerarios en 'Goodbye Lindita'. La GöteborgsOperans Danskompani exhibirá su talento en 'Solo Echo by Crystal Pite' y 'We Loved Each Other So Much by Yoann Bourgeois'.

Humor y creatividad

Nathalie Miravette y Laurent Cirade traerán 'Duel opus 3' y 'Duel opus mômes', mientras Tim Etchells de Reino Unido presentará 'To Move in Time'. Sarah Vanhee narrará historias familiares en 'Mémé', y Teatro de Ferro de Portugal presentará 'Dura Dita Dura'.