Paul McCartney llevará su gira 'Got Back Tour' los días 9 y 10 de diciembre en el WiZink

El icónico ex 'Beatle' Paul McCartney traerá su aclamada gira 'Got Back Tour' a Madrid con dos esperados conciertos el próximo mes de diciembre, tras una ausencia de ocho años en los escenarios españoles. Así lo ha confirmado Live Nation a través de sus redes sociales.

Los conciertos tendrán lugar los días 9 y 10 de diciembre en el WiZink Center, un escenario emblemático de la capital. Las entradas para ambas fechas estarán disponibles al público general a partir de este viernes 21 de junio a las 10:00 horas en las páginas web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. No obstante, los más impacientes podrán acceder a la preventa desde el 19 de junio a las 10:00 horas exclusivamente en la web de Live Nation. Los precios de las entradas arrancan desde los 45 euros.

Live Nation y el WiZink Center habían insinuado este esperado anuncio la semana pasada en sus redes sociales, publicando un enigmático cartel donde se veía a McCartney llamando por teléfono a la ciudad de Madrid, lo que desató la emoción entre los seguidores del legendario músico.

La gira 'Got Back Tour' comenzó en Estados Unidos en 2022 y ha cosechado un éxito rotundo. Según ha adelantado la promotora, los asistentes a los conciertos en Madrid podrán disfrutar de un repertorio lleno de clásicos inolvidables como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be'. Esta serie de conciertos promete ser un evento musical espectacular y una oportunidad única para revivir algunos de los mayores éxitos de McCartney.