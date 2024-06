Bruce Springsteen encandila Madrid con su energía inagotable

Bruce Springsteen reanudó su gira europea en Madrid con un vibrante concierto este miércoles, el primero de los tres que ofrecerá en la capital.

A sus 74 años, el legendario "Boss" demostró que aún tiene mucho rock por ofrecer, presentándose como un verdadero superviviente de la escena musical.

Un inicio enérgico

Pasados 20 minutos de las nueve de la noche, el estadio rugió al recibir a los miembros de The E Street Band y a un Bruce Springsteen vestido con chaleco, corbata y camisa remangada. "Hola, Madrid. ¿Estáis preparados?" preguntó repetidamente antes de arrancar con "Lonesome Day", un clásico de The Rising. Le siguió "No Surrender", un himno de resistencia que reafirmó su determinación, incluso después de los problemas de salud que obligaron a suspender varios conciertos semanas atrás.

Homenajes emotivos y clásicos infalibles

Tras los dos primeros temas, Springsteen interpretó "Ghosts" del álbum Letter To You, un emotivo tributo a los fallecidos miembros de The E Street Band, Clarence Clemmons y Danny Federici, y a su asistente musical Terry Magovern. Las 55.000 personas en el Civitas Metropolitano se dejaron llevar por el ritmo marcado por el Boss, a pesar de algunos problemas de sonido. Canciones como "Two Hearts" y "Seeds" siguieron imparables, junto a "Darkness On The Edge Of Town" y "Frankie Fell In Love", tocada por primera vez con la banda desde 2014.

Sorpresas y momentos únicos

Una de las sorpresas de la noche fue "Rockin’ All Over The World" de John Fogerty, que Springsteen no interpretaba en directo desde 2016. "¡Más alto!" pedía el Boss, llevando al público a la euforia con "Hungry Heart" y un espléndido solo de armónica en "The Promised Land". La intensidad bajó con la profunda "If I Was The Priest" y "My Hometown", seguidas por "The River" y la elegante "Nightshift" de Commodores.

Un superviviente predicando su legado

En la mitad del show, Bruce se transformó en predicador, explicando su presencia allí con un discurso subtitulado en las pantallas. Recordó a su primera banda y afirmó ser el único miembro vivo, antes de interpretar "The Last Man Standing". La nostalgia invadió el ambiente con "Backstreets", "Because The Night" y "She’s the One".

Una explosión final de energía

El concierto culminó con una serie de potentes interpretaciones: "Wrecking Ball", "The Rising" y "Badlands", antes de lo que parecía ser el final con "Thunder Road". Sin embargo, tras una breve pausa, Springsteen volvió con "Land of Hope and Dreams" y una explosión de clásicos: "Born to Run", "Bobby Jean", "Dancing in the Dark", "Tenth Avenue Freeze Out" y el veraniego "Twist and Shout".

Un cierre inolvidable

Finalmente, preguntó al público si querían irse a casa. La respuesta fue un rotundo no, tanto del público como de sus compañeros de banda Steven Van Zandt y Max Weinberg. El concierto terminó con "I'll See You in My Dreams", interpretada en acústico y subtitulada al español. Este concierto, el número 53 de Springsteen en España, ofreció 30 canciones y casi tres horas de pura energía y emoción. Cada uno de los presentes vivió una experiencia única y personal, haciendo de esta noche una memoria inolvidable.