Jay Jay Johanson elige Condeduque para estrenar este sábado en Madrid 'Fetish', su último álbum

Jay Jay Johanson ha elegido el auditorio de Condeduque para estrenar el sábado 17 de febrero en Madrid 'Fetish', su último álbum, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Johanson comenzó a componer cuando era adolescente, pero no fue hasta agosto de 1996 cuando publicó su álbum debut, 'Whiskey', un disco grabado en Break My Heart Studio, en el archipiélago de Estocolmo.

Desde entonces, ha cosechado éxitos como 'So Tell the Girl that I Am Back in Town', 'Believe In Us', 'On the Radio' y 'Heard Somebody Whistle'. 'Fetish' es su decimocuarto álbum.