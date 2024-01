Feijóo avisa a Sánchez que la amnistía tendrá respuesta en las urnas: "Vamos a recatar democráticamente este país"

"Este Gobierno no tiene principios pero sí tendrá un final más pronto que tarde", clama ante miles de personas en la Plaza de España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá "un final más pronto que tarde" porque "España no se vende" y ha desatado una "tormenta de dignidad" en todo el país que "cada día es más fuerte".

A su entender, los españoles no van a "pasar una" a este "Gobierno nefasto que no tiene vergüenza".

"Vamos a rescatar democráticamente este país", ha proclamado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en Plaza de España para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" a los independentistas. Fuentes del PP han cifrado la asistencia en "más de 70.000 personas" pero la Delegación de Gobierno ha rebajado el número de asistentes, hablando de unas 45.000 personas.

Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca el PP contra la ley de amnistía, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso. Los manifestantes que han asistido a esta concentración, bajo el lema 'Una España fuerte', han coreado lemas como 'Puigdemont a prisión', 'No a la amnistía' o 'España jamás será vencida'. Además, algunos portaban pancartas en las que se leía 'Sánchez traidor', 'Amnistía no' o 'Pedro Sánchez a prisión'.

"España no se vende"

Feijóo ha afirmado que España no se va a "callar", apuntando a que habrá más movilizaciones en la calle. "España no se vende, y menos en nombre de aquellos que no les interesa España", ha resaltado, para avisar que van a "derribar el muro" que ha construido Sánchez "con arrogancia y con mentiras" a través de "la verdad", "el sentido común", "con la Constitución" y "unidos".

Con la vista puesta en las citas electorales de este año --gallegas, vascas y europeas--, Feijóo ha llamado a los españoles a "resistir" y "rebelarse", cerrando "este paréntesis". "Por cada engaño escucharán la verdad y por cada escándalo tendrán una respuesta de cada ayuntamiento, de cada comunidad autónoma, del Congreso, del Senado, de la Justicia, de la calle y en las urnas, cuando sea en las urnas", ha advertido, para subrayar que el país "no le va a pasar una".

"Pasará a la historia" tras desatar una "tormenta de dignidad"

El líder del PP considera que Sánchez y sus socios querrán "dividirles", les "presionarán" y les "insultarán" pero "ni con todas sus malas artes van a poder evitar lo que merecen que les caiga encima" porque "han desatado una tormenta de dignidad en toda España". "La tormenta de dignidad cada día es mayor, cada día es más fuerte, cada día está más consolidada, cada día tiene más gente y cada día, queridos amigos, somos más", ha resaltado.

Por todo ello, Feijóo ha afirmado que Sánchez "pasará a la historia" por "sus mentiras disfrazas de cambio de opinión", "por su conveniencia disfrazada de convivencia", "por vender al Partido Socialista" y "por poner en venta a España". "España está peor gobernada que nunca pero es más fuerte que nunca", ha sentenciado.

A renglón seguido, ha sacado pecho de las movilizaciones que ha convocado estos meses el PP alegando que "nunca" un partido había sacado tanta gente a la calle para pedir igualdad. "Es la prueba de la resistencia de España. Por más que la quieran desguazar, España no se va a romper", ha garantizado.

"Un gobierno nefasto que no tiene vergüenza"

Ante un auditorio entregado, que ondeaba banderas de España y de la UE, Feijóo ha prometido "rescatar democráticamente" el país y "restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos". "Y vamos a cambiar una España que quieren someter a los intereses de una sola persona por otra España en la que se refleje el sentir mayoritario de los ciudadanos. Ya sé, no será cuestión de un día, será el tiempo que decidan los independentistas, pero se tarde lo que se tarde, aquí estaremos de pie", ha proclamado.

Tras censurar que la primera ley que va a aprobar este Gobierno es la amnistía, ha recalcado que España no se va a "rendir", después del "ejercicio de corrupción política" del Gobierno de "comprar" una investidura "con la chequera pública y los derechos de los españoles".

"Este Gobierno es la peor versión de la política y la peor perversión de la Justicia en nuestro país", ha alertado el presidente de los 'populares', para acusar al Ejecutivo de Sánchez de no tener "límites".

Además, ha asegurado que todos los españoles "tienen derecho a decidir" su futuro y a que no les "gobiernen las minorías" y haya "españoles de primera y de segunda". "Si a ellos les conviene, lo que antes era malo ahora es bueno. No hay corrupción buena o mala y no hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un Gobierno nefasto que no tiene vergüenza", ha declarado.

El jefe de la oposición ha hecho también un llamamiento especial a los jóvenes para que puedan mantener la España de la prosperidad, de la igualdad, y de las oportunidades. "Nos ponemos a vuestro servicio para que no pretendan comprar vuestra libertad con falsas promesas y falsos 'todo gratis'", ha apostillado.

Ayuso: "normalizan el crimen porque pactan con el crimen"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado un contundente discurso contra la amnistía y los pasos de Sánchez. "Ahora no es terrorismo, ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no. Y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy", ha proclamado.

Ayuso, que también ha sido recibida con gritos de 'presidenta, presidenta', ha recalcado que eso es lo que sucede en la España de Pedro Sánchez, en la que "criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen".

Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que esta protesta evidencia que "hay esperanza frente al sanchismo". "El mensaje de que la inmensa mayoría de los españoles no nos resignamos a que España se convierta en una colonia del sanchismo, sino que lo que queremos es seguir siendo la democracia que nos dimos en 1978", ha aseverado.

Apoyo de aznar, rajoy y casi todos los 'barones' del PP

A la protesta en la Plaza de España de Madrid, bajo el lema 'Una España fuerte', se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán.

También la han respaldado casi todos los 'barones' del PP. Solo se han ausentado los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, en plena precampaña, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del PP canario, Manuel Domínguez.