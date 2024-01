Chus Mateo: "Hay que ser constantes y no despistarnos cuando las cosas van bien o mal"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, pidió "ser constantes" aunque las cosas vayan "bien o mal" y no le dio excesiva importancia a la derrota ante el AS Mónaco porque en "una temporada tan larga" ningún equipo puede estar "siempre al mismo nivel".

Aunque espera que vuelvan a la senda de la victoria en la Euroliga ante un Olympiacos que posee "un estilo fácil de identificar, personalidad y buenos jugadores".

"Hay que ser constantes y no despistarnos cuando las cosas van bien y van mal. No me parece importante ir primero porque hay que acabar primero, el objetivo es entrar entre los cuatro primeros que es lo que te da ventaja de campo. Estar en estas posiciones refrenda el trabajo hecho y los jugadores construyen mejor estando arriba", advirtió Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista no incidió demasiado en la dura derrota por más de 20 puntos ante el AS Mónaco. "Con una temporada tan larga no siempre puedes estar al mismo nivel. En el partido del Mónaco no estuvimos bien, pero hay que pasar página", demandó.

Ahora, espera volver a la senda de la victoria aprovechando que juegan en el WiZink Center, donde se sienten "fuertes". "Nos quedan muchos partidos por jugar en casa y es fundamental ganar delante de tus aficionados y más en las competiciones en las que estamos inmersos. Ojalá podamos ganar y seguir en la misma línea", deseó el madrileño.

El siguiente rival es un clásico como el Olympiacos griego, "un club respetable en Europa por todo lo que ha conseguido". "Tiene un estilo fácil de identificar, con personalidad y buenos jugadores", detalló Mateo, que no olvida la conquista de la Euroliga ante los de Georgios Bartzokas. "Disfruté reviviendo algún momento de la final del año pasado, pero no merece la pena vivir del pasado porque esto continúa y no da para rememorar mucho. Fue una final en la que los dos equipos querían ser campeones y los dos podían haberla ganado", añadió.

Para este partido, Mateo cree que podrá contar con el ala-pívot francés Guerschon Yabusele pese a que "tiene un pequeño problema en la rodilla" y seguirá sin el concurso de Walter Tavares y Sergio Llull. "Están trabajando para recuperarse, marchan bien y no tomaremos riesgos", aseguró.