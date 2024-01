Feijóo ve un "error" que Vox se presente a las gallegas y alerta que puede pasar como el 23J

Afea a los de Abascal que su objetivo sea "enfrentarse" al PP: "No hay político más contento con esta situación que el señor Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es un "error" que Vox se presente a las elecciones gallegas del 18 de febrero y ha alertado de la posibilidad de que ocurra como en las generales del 23 de julio, cuando los votos al partido de Santiago Abascal impidieron al PP lograr escaños en algunas provincias y dieron el gobierno a la izquierda, "imposibilitando el cambio político en España".

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Vox no tiene posibilidad de conseguir escaño porque necesita, de acuerdo con la ley gallega, "un 5% de voto para tener representación parlamentaria". Según ha añadido, en el pasado se quedó en un 2% de los votos y ahora las encuestas lo sitúan en el mismo porcentaje.

"Por tanto, es verdad que cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia, para que gobierne el Bloque Nacionalista Gallego, que es el socio de Bildu y el socio de ERC", ha enfatizado, para añadir que "cada uno tiene su propia responsabilidad".

Por eso, ha recalcado que es "un error la presentación de Vox en Galicia" y ha señalado que, si "realmente" se pretende "finalizar con el sanchismo y con el independentismo", "no tiene sentido" que concurra a unos comicios en los que sabe que sus votos "pueden facilitar el mantenimiento de ese planteamiento político".

Feijóo ha reconocido que en las generales de julio le planteó a Abascal que Vox no concurriera en algunas provincias donde no iba a lograr escaño pero no tuvo "éxito" en su planteamiento, algo que provocó que el PP no lograse "siete escaños que hubiesen sido los de la mayoría absoluta".

"Estoy hablando de La Rioja, estoy hablando de Asturias, estoy hablando de Burgos, de Pontevedra, de Girona, de Lleida. Bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad y yo creo que ha sido un error, y ha sido un error histórico", ha abundado, para advertir a Vox que ese "error" de concurrir en algunas provincias lo han "pagado muy claramente en las elecciones generales".

Por todo ello, Feijóo ha reiterado que no tiene sentido que Vox se presente a las gallegas de febrero. "¿Puede perjudicar una mayoría absoluta el PP en Galicia? En mi opinión, sí", ha reconocido, para advertir que en el reparto de restos en Lugo, Orense o Pontevedra puede provocar la bajada de hasta tres escaños y "pone al PP en una situación complicada".

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a ceder en esa negociación en otras autonomías, como Cataluña, donde Vox está más fuerte, Feijóo ha dicho que "no es ceder nada". "Yo no le voy a pedir a Vox que me dé un diputado", ha dicho, para añadir que él lo que le puede pedir es que no le "quite un diputado" al PP porque no los ha tenido en el pasado ni los va a tener ahora.

"Yo no entiendo muy bien algunas cosas que están haciendo los señores de Vox", ha confesado, para añadir que esa formación ha manifestado públicamente que "ha roto las relaciones con el Partido Popular" como han recogido los medios de comunicación.

"Yo desde luego voy a seguir trabajando y creo que el primer problema que tiene España es Pedro Sánchez y sus socios y yo no voy a perder ni un minuto en esto", ha afirmado el presidente de los 'populares'.

Además, ha criticado que Vox centrará su intervención en la reforma del artículo 49 de la Constitución a "criticarle" a él y se ha preguntado si ésa es la prioridad del partido de Santiago Abascal. "Y después de una crítica feroz en contra de la reforma de la Constitución, lo más sorprendente es que se abstienen, no votan en contra. Y parece que el culpable de todo esto es tal señor Feijóo, que es el líder del Partido Popular y estamos gobernando en algunos sitios juntos", ha exclamado.

Dicho esto, ha reiterado que él no va a perder "un minuto" en "enfrentarse" con Vox porque para él la prioridad es defender la unidad de España y la Constitución ante los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. "Ahora bien, si el Vox considera que enfrentarse con el PP le da votos, pues hombre, yo la verdad es que no hay un político más contento con esta situación que el señor Sánchez", ha advertido.