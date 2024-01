Miriam Fernández anuncia su segundo disco en la campaña #TalentosdeMadrid

Miriam Fernández, cantante, actriz, escritora y conferenciante motivacional en España y fuera de España, protagoniza la entrega de esta semana de la campaña #TalentosdeMadrid que está realizando la Delegación del Gobierno en las redes sociales para apoyar iniciativas y personas destacadas por su actividad en la Comunidad de Madrid.

Esta madrileña, de 33 años, afectada por una parálisis cerebral diagnosticada en su nacimiento, es conocida por ser la ganadora del Talentshow 'Tú sí que vales' en 2011 y por su paso por el concurso televisivo 'La Voz' en 2019.

En la conversación que ha mantenido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con Miriam, le contó su trayectoria artística y su experiencia vital. Empezó a los 7 años, cuando se subió a un escenario en una residencia de ancianos de Colmenar Viejo. Fue su primera actuación.

Su dedicación al deporte --fue desde los 12 años varias veces campeona de España de natación adaptada-- la llevaría a apartarse de los escenarios hasta los 18 años, cuando inicia en serio su trayectoria artística, con la edición de su primer disco, 'Bailando bajo la lluvia', de su primer libro y con su entrada en el mundo de la actuación.

También, en el de las conferencias motivacionales en España y fuera de nuestro país, en particular en Iberoamérica. "El mundo artístico me ganó. Sabía perfectamente que por muy difícil que fuera, por el hecho de ser diferente, y en un mundo donde prima mucho la imagen, y todo iba a ser más complicado, me dije: me da igual las dificultades, yo tengo que intentarlo porque es de lo que quiero vivir", señaló.

Y pudo hacerlo, aunque para ello he tenido que diversificar mucho. Cómo hacer frente a los malos momentos, cuando le rechazaban en un casting o en un programa y no sabía muy bien por qué. "Pero con el tiempo aprendí que la manera más bonita y más inteligente de sobrellevar todo esto es dándote cuenta y colocando el concepto de éxito en el sitio donde tiene que estar", reflexiona Fernández.

"Para mí, el éxito, cuando era pequeña, era llenar estadios, era llenar teatros enormes, pero con el tiempo me he dado cuenta que el éxito real es hacer lo que te importa, lo que quieres, rodeado de la gente que quieres. Cuando tienes esto claro y no pones tanto el foco en la meta o en el resultado final, sino que te centras más en disfrutar del proceso, puedes llegar a celebrar cada 'no' Porque has disfrutado, has aprendido, te has formado, has conocido gente maravillosa por el camino", añade.

La artista reflexiona que el hecho haber nacido con unas circunstancias como una parálisis cerebral, con las circunstancias que le han rodeado, ha aprendido "a convertir esos 'noes' en 'síes'". "Me dijeron que nunca iba a poder llevar una vida normal y, sin embargo, a los cuatro años, gracias a mi familia di el primer paso, fue como la primera vez que dije 'si tu me dices que no, yo te digo que si'", recuerda.

Miriam se ha mostrado rotunda al afirmar que no cambiaría nada de las cosas que le han pasado --apoyo recibido, pérdida de seres queridos-- y le pasan en su vida, como enfermedades y dolores que sufre por su parálisis cerebral pero que no se ven.

"Cada cosa te enseña algo que. Si tú tienes la actitud correcta, tiene un sentido que ningún libro te puede enseñar. Yo siempre pienso que todo lo que nos sucede tiene un para qué, que siempre llega, termina sucediendo. Una de las cosas que yo más he aprendido es que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que yo tengo, es el miedo. El miedo no afecta a todos de un manera u otra. Y sin miedo las cosas se pueden solucionar. Cuando aprendes a gestionar el miedo que te limita y que te pones tu solo, te das cuenta que puedes con muchas más cosas. No se trata de las circunstancias que tengas sino de cómo lo mires y desde que punto de vista lo mires", explica.

Así, con esa actitud es como ha llegado a apreciar las virtudes de su andador y que la mayoría ve como un artilugio de discapacidad. "Cada circunstancia que tengas aprende a mirarla desde un prisma creativo y diviértete y ponle humor".

Tras repasar su intensa actividad 'diversificada' --colaboración desde 2014 con la compañía de teatro de Blanca Marsillach en su labor para con las personas con discapacidad, conferencias internacionales, etc.-- revela el gran proyecto que le ocupa en estos momentos: un nuevo disco para el que ella misma ha compuesto y producido todas las canciones.

Es un proyecto muy personal y arriesgado que no llevará el nombre de Miriam Fernández sino que aparecerá con su nuevo nombre artístico: "Renata", con el cual, dice, "la va a liar parda".