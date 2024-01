Carlos Alcaraz: "Ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París es mi principal objetivo para 2024"

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, ha asegurado que su "principal objetivo" para este año es "ganar el oro" en los Juegos Olímpicos de París, además de confesar que sería "un sueño" poder jugar el dobles junto a Rafa Nadal, y ha advertido de que actualmente está "al 70 o 75%" de su potencial.

"Los 'Grand Slams' y los torneos Masters 1.000 antes de los Juegos son prioritarios, pero representar a mi país en los Juegos Olímpicos es mi sueño, así que ganar la medalla de oro en los Juegos de París sería genial y es mi principal objetivo para 2024", señaló en una entrevista concedida al periódico francés Le Figaro, en la que confesó qué torneo le gustaría ganar próximamente. "Yo diría que Roland Garros, un torneo que suele gustar entre los españoles. Intento seguir sus pasos", afirmó.

Además, reconoció que le encantaría formar pareja de dobles con Nadal en los Juegos. "Jugar al lado de Rafa sería un sueño, por supuesto. Todavía no he hablado con él, pero he oído en algunas entrevistas que le gustaría jugar dobles conmigo. Espero que los dos estemos en buena forma para entonces", dijo respecto a la cita olímpica, asegurando que su primer recuerdo de unos Juegos es de Río 2016, "cuando Rafa ganó la medalla de oro con Marc López".

También confesó que le encantaría coincidir en la capital francesa con algún jugador de la NBA. "Durante los Juegos voy a estar como un niño, súper emocionado. Sé que habrá muchas estrellas de la NBA a las que me gustaría conocer. Soy un aficionado al baloncesto estadounidense. Ya no lo veo mucho, porque a menudo es difícil por los horarios, pero me encantaría ver un partido en los Juegos", apuntó.

En otro orden de cosas, el murciano hizo un balance del 2023. "He vivido experiencias increíbles que me han ayudado mucho a elevar mi nivel de juego, a crecer como persona y como jugador, a saber afrontar determinadas situaciones y a mantener los nervios bajo control en los momentos difíciles. La primera parte de mi temporada fue espectacular, pero después de Wimbledon pasé por un periodo un poco complicado. El año 2023 fue muy largo y muy exigente", expresó.

Ahora, retoma la temporada con fuerzas tras reposar algunas semanas. "Era muy importante para mí volver a casa y descansar lo necesario. Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos y también hacer cosas diferentes que probablemente no pueda hacer durante la temporada, como jugar al pádel. También me gusta jugar al golf, aunque soy bastante malo", bromeó.

También recordó la "épica" final de Wimbledon 2023 ante Novak Djokovic, al que venció en cinco sets, y confesó que le resultaba "inimaginable" ganar el torneo antes de salir victorioso en Queen's, donde empezó a creer que era "posible". "Sinceramente, me sorprendí a mí mismo. No esperaba ganar de la forma en que lo hice, venciendo a Novak en una final épica. Sabía que estaba preparado para un buen resultado, pero la forma en que gané me sorprendió, para ser sincero", manifestó.

"Después de perder el primer set, recuerdo que pensé que estaba jugando bien. Novak era mejor que yo, pero eso no significaba que estuviera jugando mal, así que quería mantenerme fuerte mentalmente y no rendirme para conservar mis opciones. Aproveché las oportunidades que me dio Novak, y creo que eso me ayudó mucho a remontar en este partido, en el que desarrollé un tenis de muy alto nivel", continuó.

Por otra parte, Alcaraz enumeró con qué golpe se quedaría de cada uno de los tres grandes: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal. "Tienen mejores golpes que yo", aseguró entre risas. "Probablemente con la clase de Federer en su juego y su movimiento, la devolución y el revés de Djokovic y la fuerza mental de Nadal. Por eso son los jugadores que son. Siempre han querido más. Por eso también han ganado los torneos más importantes del mundo durante tantos años", advirtió.

Además, considera que ahora mismo está "al 70 o 75%" de su potencial. "Tengo mucho margen de mejora. Mi tenis es bueno, pero mental y físicamente también necesito mejorar, así que es una mezcla de todo eso. Sólo tengo 20 años y aún puedo mejorar mucho. El tenis cambia constantemente, y hay que adaptarse y evolucionar con él", resaltó.

Por último, destacó algunos de los partidos que más le han ayudado a crecer. "La primera vez que jugué contra Rafa en Madrid en 2021 -derrota en segunda ronda-, o una victoria contra Stefanos Tsitsipas en el US Open de 2021, un partido muy importante en los inicios de mi carrera y en mi progresión. En 2022, aprendí mucho de mi primera final de Masters 1.000, mi primera final de 'Grand Slam' o cuando gané a Rafa y Djokovic seguidos en Madrid en 2022", finalizó.