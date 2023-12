Sandra Sánchez: "No hay criterios transparentes de por qué sí o por qué no podemos estar dentro de los JJOO"

La campeona en Tokio 2020 ha charlado sobre el futuro de su deporte

La exkarateca española Sandra Sánchez, campeona de kata en Tokio 2020, ha lamentado que "no hay criterios transparentes" sobre "por qué sí o por qué no" puede estar fijo el karate dentro del programa de los Juegos Olímpicos, y ha abogado por establecer algo "que sea cuantificable y medible" para regresar en citas posteriores a París 2024 y a Los Ángeles 2028.

"Me da pena porque no hay unos criterios transparentes de por qué sí o por qué no podemos estar dentro o no. Lo que le ha pasado al karate le va a pasar a muchos Deportes o a muchas modalidades que salen, entran... Entonces si los criterios están escritos, sean cuales sean, tanto económicos como deportivos, etc., uno puede luchar para cumplirlos", ha dicho Sánchez durante una entrevista .

"También a niveles de cuota de visibilidad, de todo, lo que sea, pero que sea cuantificable y medible. Ahí las federaciones pueden luchar por cumplirlo y entonces entender por qué los deportes están dentro o no", ha insistido la deportista de Talavera de la Reina, que entregó un premio durante la reciente XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).

En este sentido, Sánchez ha analizado su vida fuera de la actividad profesional. "Me retiré hace un año y, por suerte, la verdad que he vivido muchos sentimientos. Después de la retirada, en el primer Europeo o el primer campeonato importante que te toca ver desde la grada, pues siempre tienes esa sensación de querer saltar al tatami", ha admitido.

"Pero al mismo tiempo tengo muchos proyectos, mi cabeza siempre está creando cosas nuevas y quiero sacarlas adelante. Al mismo tiempo sigo dando seminarios, he creado una plataforma para la gente que tiene menos recursos y cosas que quiero sacar adelante. Eso me mantiene muy activa y con ganas siempre de querer hacer algo más", ha confesado la talaverana.

Además, ha descrito cómo fue la aceptación del karate para los JJ.OO. de Tokio y cómo le afectaría a futuras generaciones si volviese a los planes del Comité Olímpico Internacional (COI). "Yo viví esa fase. Estaba en este deporte cuando todavía no éramos olímpicos y te toca muchas veces trabajar y tratar de compatibilizar ocho horas de trabajo con seis horas de entrenamiento", ha apuntado al respecto.

"El día a día ya llega un momento en que no da más de sí. Pero creo que también hemos abierto muchas puertas. Aunque hayamos salido de los Juegos, nos ha valido para dar esa visibilidad, para abrir la oportunidad de conseguir patrocinio y que la siguiente generación pueda luchar por estar ahí", ha recalcado la ganadora del oro en Tokio 2020.

"Aunque no tengan la visibilidad de unos Juegos Olímpicos, ya los medios de comunicación están pendientes de Campeonatos del Mundo, de Campeonatos de Europa, del Circuito Mundial, etc. Y eso abre puertas y oportunidades que tienen que aprovechar y que tienen que saber cogerlas a tiempo", ha añadido Sánchez durante la entrevista.

Mientras, la talaverana ha detallado cómo afrontará París 2024 'desde la barrera'. "Si hay una cosa que tengo en mi cabeza es que me encantaría poder vivir los Juegos, poder estar en la Villa Olímpica y poder vivirlos desde dentro. Porque cuando estuve en Tokio fueron los Juegos más extraños del mundo", ha recordado sobre un evento marcado por la pandemia de covid y que obligó a retrasar un año su celebración.

"Estábamos en la Villa Olímpica con demasiada presión o miedo a cualquier contagio. Si ibas al comedor, ibas superrápido y no querías cruzarte con nadie, entonces no tienes esa sensación de la Villa Olímpica de cruzarte con todos los deportistas de cualquier lugar del mundo y de cualquier deporte. Sí que tengo esa espinita de algún día poder vivir eso, una ceremonia de apertura o algo así, que no tuve la oportunidad de vivirlo", ha rememorado.

Por último, la talaverana ha hecho balance de instantes buenos y malos a lo largo de su dilatada trayectoria en la élite. "Como malo, no me quedo un solo momento. Creo que es la suma de circunstancias que yo viví y que te hacen dejar de creer en ti misma. Te hundes en un agujero negro del que muchas veces es difícil salir, estás en esa línea en la que te puedes caer hacia un lado o hacia otro", ha afirmado.

"Esa falta de ilusión, de motivación, ese sentir ya no que los demás no crean en ti, sino que tú misma dejas de creer en ti. Para mí ese es el peor sentimiento, el peor momento que arrastré por una suma de circunstancias, no por una sola cosa", ha argumentado la exkarateca.

"Y el mejor, más allá de la medalla olímpica, pues cuando conseguí ganar el primer Mundial, que fue en el WiZink en Madrid. Me di la vuelta y vi a mi madre y a mi padre llorando. Después de la historia de mi madre y la historia familiar, y sentir que habían pasado muchos años y lo había conseguido, en cierto modo le quitaba un peso de encima a ellos. Podían sentir que en un momento determinado yo había perdido esa oportunidad; y no, simplemente estaba por llegar", ha concluido Sánchez.