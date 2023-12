Javier Tebas: "Bellingham es ahora sin duda el mejor del mundo y creo que por un tiempo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que "ahora, sin duda" se puede considerar al centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, como "el mejor jugador del mundo", una condición que cree que ostentará "por un tiempo".

Y que le lleva a decir que no sabe si una posible llegada de Kylian Mbappe podría "ilusionar más al madridismo".

"Ahora sí, sin duda, sin duda", replicó Tebas sobre si Bellingham es el mejor del mundo en este momento a su llegada a la gala de los Premios AS 2023. "Actualmente es el mejor jugador del mundo y creo que va a estar por un tiempo", añadió.

Para el dirigente, sólo hay que "ver cómo corre y se despliega por el campo" el joven centrocampista. "Me acuerdo que le comparaban con Zidane y es que Zidane no tenía esa llegada a gol que tiene Bellingham y ese retorno que tiene para trabajar en defensa que tiene Bellingham. Con los años que tiene creo que queda mucho Bellingham", remarcó.

Además, desconoce si el Real Madrid apostará este verano una vez más por el fichaje de Kylian Mbappé. "Depende del presidente y de su equipo. Siempre he dicho que me encantaría que viniese, pero creo que con la llegada de Bellingham, no sé si va a ilusionar más al madridismo y al fútbol español", apuntó.

"Personalmente, no era un jugador que hubiese visto el nivel que estaba haciendo. El trozo que he visto del resumen del partido que jugó el Real Madrid con el Villarreal, me fijé mucho en él y la verdad que estaba delante, detrás, llevaba unas velocidades, la zancada que yo creo que no hemos visto hace muchísimos años, por decir nunca en el fútbol", agregó del inglés.

Por otro lado, aseguró que no está viendo las críticas que está realizando Real Madrid televisión sobre los árbitros, pero reiteró que se construyen "relatos muy peligrosos para el fútbol". "Los árbitros no están acertados, efectivamente, hay que mejorar muchas cuestiones y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, pero entonces el Real Madrid no me apoyaba", advirtió.

Este domingo, las imágenes captaron al colegiado Figueroa Vázquez decirle a Bellingham que tuviese "cuidado" con él. "A mí eso no me gusta, desde luego, y si es así y es tan claro, pues el árbitro tiene que tener su toque de atención como mínimo. Evidentemente no está bien, pero eso no quiere decir que haya una campaña arbitral", admitió.

"Hay que pensar en lo que se está generando alrededor de los árbitros, sobre todo por Real Madrid Televisión, y a lo mejor es un efecto que no es bueno. Si estás todo el día señalando con el dedo y lo metes en el ojo, a lo mejor alguno se enfada. Creo que no es el camino adecuado, ni por la historia del Real Madrid. Y la concesión pública que tiene Real Madrid Televisión por parte del Estado para que se transmita deportividad y valores del deporte, y me parece que los vídeos de los árbitros no están de acuerdo con la concesión pública", zanjó.

Finalmente, Tebas defendió a LaLiga frente a la Premier League inglesa. "En equilibrio económico-deportivo, es mejor la española. Han pasado en Champions cuatro equipos de LaLiga, los cuatro cabezas de serie, y dos de la Premier, hacía tiempo que no se producía esto. Por lo tanto, si es a nivel deportivo, este año somos mejores, pero no vale, no hay que mirar un año y el tema deportivo hay que mirarlo con perspectiva a cinco, seis, ocho años. Lo que sí sé es que de los últimos 10 años, los títulos europeos, contando Liga Europa y Champions, el 60 por ciento han sido para equipos españoles", sentenció.