La Comunidad de Madrid está preparada ante otra gran borrasca de nieve este invierno

La Comunidad de Madrid se encuentra mejor preparada para afrontar este invierno otra posible gran borrasca de nieve, como la de Filomena en 2021, con más y mejores quitanieves y con la ayuda de máquinas de empresas privadas tras el acuerdo firmado con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Así lo ha indicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en una entrevista , en la que ha explicado que están en comunicaciones con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para conocer la previsión de episodios meteorológicos, aunque las previsiones más fiables son las que se realizan a 15 días.

"A veces, cuando hacemos la reunión previa del plan de inclemencias, vemos un poco los modelos, que nos pueden aproximar cómo puede ser el invierno. Pero desde la Aemet no nos han dado un invierno muy diferente al que vivimos el año pasado", ha indicado.

Novillo ha explicado que Filomena fueron "dos fenómenos en uno" y fue "muy peculiar", porque "no se daba en Madrid en 100 años". "Fue una precipitación en todo el territorio de más de 20 centímetros y luego una inversión térmica, un anticiclón, que con el albedo de la nieve cada vez enfriaba más la superficie y nos tuvo 12 días con la nieve prácticamente en el terreno, que se convirtió en hielo. Entonces un fenómeno así, esperemos que no se dé, pero si se da estamos mucho mejor preparados", ha indicado.

Según ha explicado, tras 'Filomena' los responsables de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 realizaron un análisis para conocer qué había funcionado y qué se podía mejorar. "A partir de ahí hemos implementado medidas muy positivas. Hemos puesto a todas las Brigadas Forestales que hacen la prevención en invierno y la extinción en verano, nos ayuda al Cuerpo de bomberos, el encargo que tenemos con TRAGSA, con camiones que en invierno se convierten en máquinas quitanieves, lo que nos permite duplicar la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid", ha detallado.

Una maquinaria, ha proseguido Novillo, "mucho más versátil, que puede introducirse en los municipios, que era donde encontrábamos los problemas". "A esa maquinaria de esas brigadas tras 'Filomena' la hemos implementado cuchillas quitanieves y esparcidores de sal", ha apuntado.

El consejero también ha recordado el convenio que suscribió el Ejecutivo con la CEIM, mediante el cual la ASEM112 podrá disponer de maquinaria pesada y otro tipo de recursos en manos de empresas en caso de necesidad. Además, la patronal colaborará en la difusión de alertas y avisos que lance la Comunidad ante episodios atmosféricos que puedan poner en peligro personas y bienes.

Así, ha indicado, en un momento dado ante una emergencia pueden darles una misión de limpiar puntos vulnerables que identificaron en 'Filomena', como eran hospitales, centros de transporte, residencias de ancianos. "Nos dimos cuenta que hay una gran red que suministra estos centros críticos, como son las empresas que suministran oxígeno medicinal a los hospitales, las empresas gasísticas que alimentan las calderas de residencias, que tenemos que liberarles también en esos polígonos industriales los accesos; incluso los catering de comida de hospitales y residencias", ha apuntado.

El titular regional de Interior ha afirmado que gracias al análisis de 'Filomena' han hecho los deberes para, en caso de repetirse una situación similar, alcanzar una movilidad "mucho antes" recuperar la normalidad de esos puntos críticos, "que es la situación posterior a los rescates".

Precisamente, una lección aprendida de 'Filomena' es la implementación de mensajes por móvil a todos los madrileños en una situación de alerta roja, como hizo la ASEM en septiembre previo a la DANA. Novillo se ha mostrado "satisfecho" por su resultado.

"En el 112 tenemos muchas redes sociales que son muy activos en mensajes de prevención. Hicimos vídeos y alertas ciudadanas de que ese fenómeno rojo no se había producido nunca y que procuraran estar en casa y no hubiera actividad. El impacto al final sí que tuvo porque disminuimos la movilidad porque, comparado con un viernes normal, no tuvimos ese impacto y tuvimos casi 4.000 rescates en carreteras. Gracias a nuestros servicios de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad que se coordinaron, no hubo víctimas", ha indicado.

El consejero reconoce que faltaba una herramienta de contacto directo con los ciudadanos, a través de mensajes de texto enviados a todos los móviles de una zona determinadas.

Según ha explicado, comenzaron con el Ministerio de Interior desarrollando esa herramienta, con la Dirección General de Protección Civil, que es el llamado 112 inverso. "Hasta ahora el 112 recibía la alerta de los ciudadanos pidiendo ayuda y lanzaba recursos, pero no teníamos una herramienta muy potente. Habíamos desarrollado una aplicación, My112, desde hace años, que tú te la descargas y recibes alertas localizadas. Tuvimos muchas descargas, pero no llega al total de la población", ha detallado.

No obstante, Carlos Novillo pide ser selectivos y no abusar de esta herramienta. "En Estados Unidos la utilizan mucho para cuando hay algún niño que se pierde. En esa zona lo mandan para que todo el mundo pueda estar en alerta. Creemos que todavía no estamos maduros como para avanzar en eso. Y aparte es el cuento del lobo, si te aviso mucho ya no me haces caso", considera.

El consejero de Interior ha recordado que se suspendió un partido del Atlético de Madrid por esa alerta, lo que provocó que la peña atlética de Aldea del Fresno, que luego sufrió fuertemente esa DANA, no viajaran por los puentes que se cayeron esa noche.

"Al final la prevención es un poco frustrante porque te cuesta mucho medir realmente el impacto de tu inversión o de las actuaciones que haces. Al principio la gente parecía decir que la previsión era muy exagerada; pero luego cuando vimos las imágenes pensábamos que mejor haber estado en casa", ha concluido.