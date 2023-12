El festival Grandes del Góspel ha arrancado este miércoles con un homenaje a la cantante Whitney Houston, a cargo del grupo Harlem Gospel Choir, en la Sala Guira del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

En declaraciones Televisión, el director artístico del festival, Luis Manjarrés, ha subrayado que el festival busca que el público "se divierta, sea libre y sienta la música en su interior".

Hasta el 10 de diciembre, cinco formaciones nacionales e internacionales harán posible esta cita musical, una de las más esperadas de la época navideña y que incluye conciertos para los más pequeños.

El festival presenta un cartel que comienza con Harlem Gospel Choir, la famosa agrupación neoyorquina que este año dedica su gira europea a la cantante Whitney Houston y dos producciones propias: un homenaje a una ciudad y un tributo a una leyenda musical con hondas raíces en el góspel.

Chicago Mass Choir o Joshua Nelson Gospel Singers

El programa de 'The Streets Of New Orleans by The New Orleans Gospel Stars' recrea los viejos himnos del profundo sur americano y da visibilidad a la música de Jazz Funeral, un icono de Nueva Orleans que tiene su origen en los espirituales que las congregaciones cantaban en las iglesias.

Además, Chicago Mass Choir presenta 'B.B. King Spiritual', donde revive la música puramente góspel que grabó la leyenda del blues en 1959 en el disco 'B.B. King Sings Spirituals' y vuelve a traer a los escenarios del presente las viejas canciones que nos devuelven el fuego y la belleza del pasado.

Por otro lado, Joshua Nelson Gospel Singers estará a cargo de 'Gospel4Kids', el concierto dedicado a los fans más pequeños, y Soul Connection Gospel Choir cerrará Grandes del Góspel con un vibrante 'Oh Madrid Happy Day!!', acompañada por unos invitados muy especiales, Steven Ford & The Ford Singers.

