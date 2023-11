Sonsoles Ónega: “Me cuesta mucho disfrutar de los buenos momentos, aunque no pueda dejar de reconocer que está siendo un momento increíble”

Tengo poco que decir de la autora, diré que es una de las mejores periodistas del momento actual. En tiempos en lo que una mentira vende más 100 verdades ella apuesta por la primera opción y no solo en su labor como periodista, también como escritora. Por este motivo hemos tenido el placer de charlar con la ganadora de Premio Planeta por su novela ‘Las hijas de la criada’.

Es autora de las novelas Calle Habana, esquina Obispo; Donde Dios no estuvo; ‘Encuentros en Bonaval’; ‘Nosotras que lo quisimos todo’; ‘Después del amor’ (Premio de Novela Fernando Lara 2017) y ‘Mil besos prohibidos’. Su última novela, como decíamos, ‘Las hijas de la criada, ha sido galardonada con el Premio Planeta 2023.

Lo primero quiero hacer es darte la enhorabuena por el premio, pero, sobre todo, por la novela.

Muchísimas gracias, la verdad es que es un galardón del que no eres realmente consciente de lo que significa hasta que lo recibes y te embarcas en la promoción del del Premio Planeta. Tiene una potencia brutal que te permite estar en contacto con los lectores desde el primer minuto que las novelas están en la calle. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho.

¿Cómo está siendo la gira la promoción? Tiene que ser un trabajo agotador, son muchas horas, muchas personas y mucha dedicación.

La verdad es que sí, he aprendido que los libros se venden de uno en uno. Sin lugar a duda, te puedo asegurar que da igual que puedas tener una enorme exposición en los escaparates de las grandes librerías, lo que realmente importa es tener contacto con el lector, poder agarrarle la mano y mirarle a los ojos cuando te está pidiendo que se lo dediques.

No quiero hacer mucho, ‘Las hijas de la criada’, año 1900, una época dura y complicada, la puesta en valor de la importancia de la mujer en la familia y en la sociedad no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo. Cuéntame por qué eliges esa época.

Me apetecía mucho esa época y ese lugar en el que se sitúan los personajes. Hablamos de una Galicia de naufragios, de muchos pesares, de grandes sufrimientos y de vida durísima. La Galicia del mar consiguió construir un imperio industrial en torno al mundo de la conserva, este mundo también tenía pequeñas y grandes historias que están en esta novela.

¿Qué quiere decir lo que cuentas en el previo, dos niñas que antes de nacer tenían su futuro ya escrito?

Así es, esta novela va de un intercambio de niñas a los pocos días de nacer en un pazo en Santiago de Compostela. La criada del pazo, Renata, que se ha quedado preñada por el señor de la familia, don Gustavo Valdés. De esta manera esta cambia a su hija por la de la señora para vengarse de lo que le han hecho.

La novela está inspirada en una historia real, exactamente de un intercambio de niñas en un hospital de La Rioja hace unos años. Ellas se enteraron de todo siendo ya mayores.

Esto lo conté yo como periodista y desde el principio que detrás del titular había un novelón espectacular y eso me disparó la imaginación. A partir de aquí se disparó mi imaginación.

Una cosa, ¿te sientes más cómoda ejerciendo como periodista o como novelista?

Pues muy a mi pesar, haciendo las dos cosas, por eso ando como las locas. No sería sería capaz ahora mismo a mis 45 años, sintiéndome razonablemente vigorosa y con energía suficiente, de no hacer las dos cosas. Disfruto muchísimo haciendo periodismo, es mi gasolina, pero también disfruto cuando me encierro a escribir.

Eso sí, el día que sienta que hago mal alguna de las dos cosas tendré que optar por una de las dos, pero de momento mientras pueda hacerlo compatible, lo seguiré haciendo.

¿Estás viviendo tu mejor momento profesionalmente hablando?

Sería muy necio no reconocer que estoy viviendo un momento apasionante, nunca pensé en tener un programa en la televisión y tampoco se me había pasado por la cabeza en la vida ganar el Premio Planeta. Siempre pensé que siempre sería redactora y reportera en la calle. Te tengo que decir que he disfrutado mucho haciéndolo.

También te digo que jamás pensé que podría ganar el Premio Planeta y par más inri todo esto se ha dado en muy poco tiempo. Me cuesta mucho disfrutar de los buenos momentos, aunque no pueda dejar de reconocer que está siendo un momento increíble.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación y de investigación?

Me encanta porque estás mucho rato buceando en libros o en las hemerotecas de los periódicos que afortunadamente ya están digitalizadas y que facilita mucho el trabajo y observar el pasado es delicioso.

Fíjate, hasta los anuncios por palabras o las esquelas me inspiran. Cualquier detalle que te lleve a otras épocas. Prefiero tardar un año más en escribir el libro que delegar esa parte de documentarlo, es la parte que realmente a mí me edifica y que me hace crecer y aprender.

¿Para cuándo la siguiente novela?

Ya quieres que saque otra novela (risas). Tengo alguna cosa, cuando termine la gira del premio me pondré con ello.

Algún consejo para los futuros novelistas y comunicadores.

Sí, por favor, no dejéis de ser curiosos, no perdáis nunca la curiosidad.

Entrevista publicada en el Periódico de Montegancedo Pozuelo