Madrileños y turistas se acercan a la Puerta del Sol para ver pintar a Antonio López

Madrileños y turistas se han acercado este jueves a la Puerta del Sol para ver pintar a Antonio López, definiéndole como "el nuevo Diego Velázquez", y algunos han asegurado que verle trabajar es "un gusto para los sentidos".

En declaraciones Televisión, un señor ha destacado que es "una ocasión única" el poder ver a un pintor de "gran trascendencia a nivel nacional". Asimismo, ha asegurado que su trabajo es "muy original" y no ha querido hablarle para "respetar su obra".

"Es un mérito que no se distraiga con tanta gente alrededor. Está ahí súper concentrado, parece que se mete en su pintura y no le influye nada. Me parece que decirle cualquier cosa es importunar un poco y por eso no lo hago", ha reconocido.

Por otro lado, una mujer ha señalado que es "un gusto para todos los sentidos" verle trabajar, incluso ha recalcado que es como ver en la actualidad al pintor Diego Velázquez o a Francisco Goya. "Es maravilloso", ha reiterado.

Otra joven ha indicado que sí sabía que estaba trabajando y que por eso se ha acercado. Para ella, "es extraordinario todo lo que hace" y ha lamentado que en el exterior "no lo conozcan tanto porque su obra es increíble".

"Sigo su trabajo desde hace muchos años y me parece impresionante tener la oportunidad de verlo trabajar. Me parece un lujo verle en directo. Me da hasta pena porque no quiero agobiarle, somos muchos por aquí", ha trasladado.

Antonio López nació en Tomelloso en el año 1936 y se inició en la pintura con su tío Antonio López Torres y cursó estudios de pintura en la madrileña Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde fue también docente.

Después de una primera etapa influida por el cubismo y el surrealismo, desarrolló un lenguaje personal "más próximo a la objetividad".

Figura clave de los Realistas de Madrid, su obra forma parte de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de Patrimonio Nacional, entre otras instituciones.