El delincuente conocido como 'La Bestia de Parla' causó revuelo en la cárcel de Valdemoro al negarse a compartir celda

"La Bestia de Parla", causó disturbios anoche durante su primera noche de regreso a la cárcel de Valdemoro, donde fue ingresado de forma preventiva por un robo con fuerza y violencia. Según informaron fuentes sindicales, el preso se negó a compartir celda con otro recluso.

De este modo, empezó a insultar y amenazar a las dos funcionarias y al funcionario de servicio en el Módulo 8 de la prisión decía que no quería compartir celda con otro reo que acababa de llegar al Módulo del Departamento de Ingresos. "No sabéis con quién os la estáis jugando. Soy la Bestia de Parla. Habrá una desgracia más pronto que tarde. No quiero compartir celda. Quiero estar solo soy más que nadie aquí", gritó Galphon.

Los funcionarios lograron subir a este interno a las celdas pero una vez allí comenzó a dar patadas y puñetazos a la puerta "en tono desafiante y agresivo", por lo que fue dirigido al Departamento de Aislamiento para evitar males mayores.

"Los internos del Módulo en ningún momento se posicionaron con la Bestia de Parla es más, no lo quieren en el Módulo por los problemas que, ocasiona al romper la armonía de normal convivencia en el Módulo", ha indicado CSIF en un comunicado, en el que vuelve a reclamar más medios, seguridad, formación y la condición Agente Autoridad "para que los insultos, amenazas y coacciones como en este caso sean constitutivas de delito".

Este interno, conocido por sus múltiples antecedentes y sus problemas en las prisiones en las que ha estado, ha vuelto ya a su módulo. "Un interno de estas características es un inadaptado al régimen de vida ordinario en una prisión bien por sus 'problemas mentales' o la agresividad, violencia y problemas con los funcionarios e internos a modo de insultos, amenazas y coacciones", ha señalado Sergio García, delegado de la sección sindical de CSIF.

Por otra parte, esta mañana en la cárcel de Carabanchel se ha registrado una agresión a una funcionaria por parte de un recluso. Todo comenzó cuando un preso que acababa de llegar del Departamento de Aislamiento para ingresar en el Módulo 7, "sin motivo aparente ha roto la cabina de videollamada con tal agresividad y violencia que tuvieron que llevar más trabajadores en auxilio".

Tal y como han indicado las mismas fuentes sindicales, los funcionarios indicaron a este individuo violento que saliera del módulo, a lo que se negó esgrimiendo que no quería compartir celda con nadie y que si le meten a alguien "la seguirá liando".

Dada la situación, el Jefe de Servicios le informó al interno que si deseaba ir a Enfermería para tranquilizarse, pero sin darle tiempo a responder, se abalanzó agrediendo a los funcionarios presentes, resultando herida una empleada pública con fractura en la muñeca y golpe en la cabeza, dos empleados con fractura en la muñeca y golpes en los brazos y un Jefe de Servicios con un golpe en la cara por un codazo.