Díaz Ayuso reprocha a Sánchez que "negocie la soberanía de todos los españoles" y cree que lo tiene "todo cerrado"

"Sánchez hace una política de mercado de intereses sin ningún principio ni respeto por la soberanía nacional ni el Estado de derecho", añade

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "negocie la soberanía de todos los españoles y el futuro de España" y cree que tiene "todo cerrado" el pacto con los independentistas.

En los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen de la Paloma, Ayuso ha denunciado que Sánchez hace una política de "mercado de intereses sin respeto por la soberanía nacional, el Estado de derecho ni la igualdad de los españoles ante la ley"

"En política se está para defender principios, pero Sánchez está haciendo una política de mercado de intereses sin ningún principio ni respeto por la soberanía nacional ni el Estado de derecho, ni por la igualdad de todos los españoles ante la ley", ha indicado.

La titular del Ejecutivo autonómico ha recordado que el grupo mayoritario que ganó estas elecciones es el Partido Popular, "que tiene que hablar y dar un paso adelante como lo está haciendo, ante esto que llaman mayoría de progreso que es un frente de intereses contra España y lo negocian de manera oculta".

"Sube la subasta, dijo hace poco un profundo independentista que está insultando constantemente al presidente del Gobierno cada vez que puede; para Bildu es una necesidad y una preferencia la anexión de Navarra y también están imponiendo su voluntad en los órganos del Congreso de los Diputados. Mientras tanto no veo a ninguno hablar de cómo bajar el paro, no les veo pelear para ver quien construye más vivienda, quién va a trabajar por la España rural por los problemas de natalidad. Nadie está pensando en España. No están en esas. Están en haber como pesca a lo suyo, porque no van a tener nunca delante un gobierno tan débil como este. Ante un gobierno tan débil donde las minorías se hacen fuertes", ha indicado.

En ese punto, Ayuso ha preguntado al presidente del Gobierno si habrá independencia para Cataluña y el País Vasco y Navarra. "Si es que no, ¿a qué viene todo esto, porque es está alimentando este camino a ningún lugar? ¿se va a decidir al final que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña sí o no?; ¿se va a conceder la amnistía a todos los presos condenados por el golpe de Estado en Cataluña sí o no?", le ha transmitido.

La presidenta autonómica ha preguntado también a Sánchez si va a condonar la deuda que ha generado el Gobierno independentista catalán de más de 70.000 millones de euros "a costa del esfuerzo de todos los españoles" y si "va a violentar el Congreso de los Diputados su Reglamento para que Esquerra pueda tener grupo propio cuando no le corresponde".

"¿Nos van a decir que está negociando en privado, porque el propio Otegui ha dicho que son negociaciones que no van a ser públicas, pero están negociando la soberanía de todos los españoles el futuro de España, lo de todos a espalda de todos?. Y ahora mismo sabemos que Bildu tiene como prioridad anexionar Navarra al País Vasco y a su vez Bildu está apoyando al PSOE para que haya Gobierno en la Comunidad Foral", ha apostillado.

Ante esta situación, Díaz Ayuso considera que el Partido Popular tiene un papel fundamental y prioritario, "no solo en la Cámara baja sino también la Alta donde, con mayoría absoluta, va a poder hacer frente a todos estos disparates". Y asegura que en Madrid harán "lo que nos corresponde como una comunidad de ciudadanos libres iguales que tiene un papel fundamental en España, estar al servicio de todos y posicionarse ante tanto disparate".

"EL PP TIENE QUE HABLAR CON TODOS LOS QUE NO BUSQUEN ROMPER ESPAÑA"

Ante las preguntas de los periodistas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido que el PP tiene que a tener que hablar con todos aquellos grupos políticos que no busquen ninguna ruptura con España, "ni en contra de la soberanía de todos los españoles, de la igualdad ante la ley y la protección del Estado de Derecho".

Además, Ayuso señala que muchas veces se reprocha al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, que no le dan los votos mientras que, a su juicio, nadie lo hace con Sánchez, que "negocia a las espaldas" de todos.

"Por eso sabemos todos con quién se va a entender. Desde luego en mi punto ya lo tiene todo cerrado, creo que todo esto siempre te ofrece alguna falsedad continua, pero tengo claro que ellos antes de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto así en una igual. Y por eso nunca nos vamos a enterar de lo que hay. Tenemos ahora mismo un gobierno que te dice, con un papel en la mano que es suyo, que no va a privatizar las autovías. Un gobierno donde todo se ha hecho mentira y donde solo hay un mercado de intereses. Ojalá Feijóo pueda dar por algún paso adelante y salir de este disparate", ha apuntado.

Para la dirigente del PP no se puede negociar con Junts nada sobre la independencia o la ruptura de España para "no seguir pagando la fiesta independentista a costa del esfuerzo y sacrificio de todos los españoles que han visto como esta comunidad, a manos del independentismo, está generando la mayor deuda pública de la historia en frivolidades, en romper la convivencia y que luego pagamos otros".

"Pero esto no solo es dinero, es una cuestión de que las nuevas generaciones hereden un país unido y libre, de ciudadanos iguales ante la ley. No sé qué beneficio puede haber de España con un refugio de la justicia para decidir el futuro de todos", ha apostillado.

Preguntado por los nombres para dirigir el PP en el Congreso y Senado, Ayuso ha respondido que "se le escapa completamente" porque es una decisión de la Dirección Nacional y del presidente del Partido Popular. Lo que tiene claro que es debería presidir ambas Cámaras legislativas el partido que ha ganado las elecciones "con una amplia mayoría en los grupos minoritarios".

"Eso es lo que debería ser lo normal. Pero nos hemos acostumbrado a que todos pueden ser, en este juego parlamentario, en este juego político, en el que últimamente cualquiera, una minoría que tiene preso a un gobierno, se hace fuerte y habla en la representación de todos", ha añadido para rematar, ante una pregunta de la prensa, que no cree que el PNV tenga que presidir el Congreso porque "no represente a todos los españoles".